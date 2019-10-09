محبو "طلعت زكريا" يتوافدون على مسجد العمري بالإسكندرية لتوديعه (صور)

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شهد محيط مسجد العمري بمنطقة العطارين، وسط محافظة الإسكندرية، منذ قليل، توافد للمئات من المواطنين المحبين للفنان الراحل طلعت زكريا، وذلك لتوديعه والصلاة عليه، قبل الإنطلاق به إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة.



وقد سادات حالة من الحزن الشديد على أوجه الحاضرين الذين إرتدوا الملابس السوداء، فيما قاموا بترديد الادعية وقراءة الفاتحة على لاوح الفنان السكندرية.



وكان رحل الفنان طلعت زكريا أمس الثلاثاء، بعد تدهور حالته الصحية ونقله إلى احد المستشفيات فى حى السادس من اكتوبر، اثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة بسبب التدخين.



وكان سبق للفنان الراحل تعرضه لمشاكل فى الرئة خلال الفترة الماضية، والتى تتأثر بشكل قوى بالتدخين حيث يقلل كفاءتها ويجعلها اكثر سوءا.