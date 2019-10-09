راكيتيتش يضع شرطا للبقاء في برشلونة

إذا رأيت أن وضعي لن يتغير ، فربما علي الجلوس مع الإدارة والحديث عن مستقبلي أكثر".







وواصل :"أشكر الجماهير على دعمي في أخر مباراة، وتقديم كافة المساندة لي".













أكد الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب فريق برشلونة أنه يسعى لتقديم كل ما لديه من أجل المشاركة مع فريقه فيما تبق من عقده.وأضاف في تصريحات صحفية: "لا أعرف ماذا سيحدث الآن ، أريد اللعب مع الفريق وسوف أقدم أفضل ما لدي لكي أغير هذا .. ما زال لدي سنتين في عقدي ولا يوجد مكان أفضل من برشلونة".وتابع :"أريد اللعب أساسياً وليس فقط التجول بالمدينة والشواطئ، أرغب في اللعب..