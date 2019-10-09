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راكيتيتش يضع شرطا للبقاء في برشلونة

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 11:13 ص
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راكيتيتش يضع شرطا للبقاء في برشلونة
راكيتيتش
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علي نبوي
 
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أكد الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب فريق برشلونة أنه يسعى لتقديم كل ما لديه من أجل المشاركة مع فريقه فيما تبق من عقده.


وأضاف في تصريحات صحفية: "لا أعرف ماذا سيحدث الآن ، أريد اللعب مع الفريق وسوف أقدم أفضل ما لدي لكي أغير هذا .. ما زال لدي سنتين في عقدي ولا يوجد مكان أفضل من برشلونة".


وتابع :"أريد اللعب أساسياً وليس فقط التجول بالمدينة والشواطئ، أرغب في اللعب.. إذا رأيت أن وضعي لن يتغير ، فربما علي الجلوس مع الإدارة والحديث عن مستقبلي أكثر".


وواصل :"أشكر الجماهير على دعمي في أخر مباراة، وتقديم كافة المساندة لي".



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