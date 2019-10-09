راكيتيتش يضع شرطا للبقاء في برشلونة
الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 11:13 ص
Advertisements
علي نبوي
Advertisements
Advertisements
أكد الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب فريق برشلونة أنه يسعى لتقديم كل ما لديه من أجل المشاركة مع فريقه فيما تبق من عقده.
وأضاف في تصريحات صحفية: "لا أعرف ماذا سيحدث الآن ، أريد اللعب مع الفريق وسوف أقدم أفضل ما لدي لكي أغير هذا .. ما زال لدي سنتين في عقدي ولا يوجد مكان أفضل من برشلونة".
وتابع :"أريد اللعب أساسياً وليس فقط التجول بالمدينة والشواطئ، أرغب في اللعب.. إذا رأيت أن وضعي لن يتغير ، فربما علي الجلوس مع الإدارة والحديث عن مستقبلي أكثر".
وواصل :"أشكر الجماهير على دعمي في أخر مباراة، وتقديم كافة المساندة لي".
وأضاف في تصريحات صحفية: "لا أعرف ماذا سيحدث الآن ، أريد اللعب مع الفريق وسوف أقدم أفضل ما لدي لكي أغير هذا .. ما زال لدي سنتين في عقدي ولا يوجد مكان أفضل من برشلونة".
وتابع :"أريد اللعب أساسياً وليس فقط التجول بالمدينة والشواطئ، أرغب في اللعب.. إذا رأيت أن وضعي لن يتغير ، فربما علي الجلوس مع الإدارة والحديث عن مستقبلي أكثر".
وواصل :"أشكر الجماهير على دعمي في أخر مباراة، وتقديم كافة المساندة لي".
Advertisements
- باريس سان جيرمان يستعد لطعن برشلونة وخطف نجم الفريق
- نجم برشلونة يرد على جوزيه مورينيو.. تعرف على التفاصيل
- أهم أخبار برشلونة اليوم السبت 30 مارس.. صفقة القرن على أعتاب البلوجرانا وميسي يختار فريقه القادم
- رد ناري من راكيتيتش حول مستقبله مع برشلونة
- راكتيتش يكشف عن مستقبله مع برشلونة
- نجم برشلونة يحسم الجدل حول مستقبله
- نجم برشلونة يطلق تصريحا ناريا حول مستقبله
- راكيتيتش يحسم مصيره في برشلونة
- ميسي يشكك في برشلونة
المزيد عن: راكيتيتش برشلونة الدوري الاسباني اخبار الرياضةتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر