اليوم.. فتح باب التسجيل في مسابقة المعلمين 2019/2020 عبر هذا الرابط

تفتح وزارة التربية والتعليم أبوابها ظهر اليوم الأربعاء أمام المعلمين للتسجيل في مسابقة الـ120 ألف معلم 2020/2019، التي أعلنت عنها في وقت سابق، وتتيح الوزارة رابط مباشرا لسهولة تسجيل البيانات والأوراق المطلوبة، وفقا للشروط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم أمام المعلمين الراغبين في التسجيل.





فتح باب التسجيل في مسابقة المعلمين 2019/2020 عبر هذا الرابط، هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا





ومن هنا تنشر بوبة الفجر الإلكترونية لقرائها رابط موقع وزارة التربية والتعليم للتسجيل في مسابقة الـ 120 ألف معلم التي أعلنت عنها الوزارة، فقط اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا





وإليكم رابط موقع وزارة التربية والتعليم لسهولة تقديم الأوراق المطلوبة على البوابة الإلكترونية لتوظيف المعلمين على الرابط التالي: هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا





وأعلنت وزارة لتربية والتعليم أن تكلفة التعاقد لمدة عام تصل إلى مليار و600 مليون جنيه، كما أنه سيكون هناك أفضلية لمن تم الاستعانة بهم من المعلمين في المسابقة الماضية.





ويشترط المتقدم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2020/2019، أن يكون عضوا في نقابة المعلمين، وحاصلا على الشهادات المهارية المطلوبة.





ولسهولة التسجيل نقدم لكم الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2020/2019





- صورة بطاقة الرقم القومي.





- صحيفة الحالة الجنائية حديثة.





- شهادة أداء الخدمة العامة أو الإعفاء منها لدى الذكور.





- الإقامة داخل نطاق المحافظة.





ومن المقرر أيضًا عقد اختبار تحريري ومقابلة شخصية للمستوفين للشروط، ويعلن عنه في وقت لاحق، على أن تسلم الأوراق إلى إدارة شئون العاملين.





ووضعت الوزارة شروطا يجب توافرها في المدرسين الذين يتقدمون بأوراقهم للتسجيل في مسابقة وزارة التربية والتعليم الجديدة، فمن المنتظر فتخ باب التسجيل للتعاقد مع 120 ألف معلم يوم الأربعاء الموافق 9 من أكتوبر لعام 2019.





فيما أعلنت الوزارة أن يكون المتقدم عضوا نقابيا بجانب الشهادات المهارية التي سيجرى مراجعتها إلكترونيا، وأن يسجل معلمي التربية الرياضية عضويتهم بالاتحادات الرياضية بمختلف أنواعها.





كما طالبت من خريجي كليات التربية أن يسجلوا في التخصصات المطلوبة أولا، ويليها تربية عام، ثم مؤهل عالٍ في التخصص المطلوب بشرط أن يكون حاصلا على دبلومة تربية.





ومن المنتظر أن تفتح وزارة التربية والتعليم الفني باب التقديم في المسابقة بعقود مؤقته بداية من ظهر اليوم الأربعاء.