وزير الإسكان يلتقى وزير تطوير البنية التحتية بالإمارات لاستعراض الفرص الاستثمارية بمصر
الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 10:02 ص
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على هامش مشاركته فى الدورة الـ36 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بدبي، التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة، ورجل الأعمال خلف بن أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور.
وقال الدكتور عاصم الجزار، تم خلال اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالدولة المصرية، ولا سيما المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة، موضحاً أن رجل الأعمال خلف بن أحمد الحبتور، أبدى رغبته في الاستثمار بمدينة العلمين الجديدة، وكذا استغلال بعض الأصول غير المستغلة مثل أرض المعارض بمدينة نصر.
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