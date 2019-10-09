الصين تخطط لتقييد تأشيرات الزائرين الأمريكيين الذين لديهم روابط معادية للصين

قال أشخاص على دراية بالقيود المقترحة، إن الصين تخطط لفرض قيود أكثر صرامة على التأشيرات للمواطنين الأمريكيين الذين تربطهم صلات بمجموعات مناهضة للصين، وذلك في أعقاب القيود الأمريكية المماثلة المفروضة على الرعايا الصينيين، بسبب توتر العلاقات بين البلدين.





وتعمل وزارة الأمن العام الصينية، منذ أشهر، على وضع قواعد للحد من قدرة أي شخص يعمل، أو يرعاه، أجهزة المخابرات الأمريكية وجماعات حقوق الإنسان على السفر إلى الصين.





تأتي التغييرات المقترحة، بعد إدخال الولايات المتحدة لقواعد أكثر صرامة للحصول على تأشيرات للعلماء الصينيين في شهر مايو.





وقال أحد المصادر، إن قيود التأشيرات الأمريكية الجديدة التى أعلنت يوم الثلاثاء على الحكومة الصينية ومسؤولى الحزب الشيوعى الذين تعتقد الولايات المتحدة انهم مسئولون عن اعتقال أو سوء معاملة الأقليات المسلمة، قد عززت القضية المتعلقة بالقيود الصينية الجديدة.





وأضاف المصدر: "هذا ليس شيئًا نريد أن نفعله ولكن يبدو أننا لا نملك أي خيار".





ستفرض القواعد الصينية صياغة قائمة بالمؤسسات والجماعات الحقوقية العسكرية والأمريكية ذات الصلة بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وإضافة موظفيها إلى القائمة السوداء للتأشيرات، وفقًا للمصادر التي رفضت الكشف عن هويتها.





وأوضح المصدر الأول، أن هذه القيود المشددة، تأتي وسط قلق متزايد في بكين من أن الولايات المتحدة والحكومات الأخرى تستخدم مثل هذه المنظمات للتحريض على الاحتجاجات المناهضة للحكومة في كل من الصين وهونج كونج، كما ستكون انتقامًا من قيود التأشيرات الأمريكية ضد الباحثين والمسؤولين الصينيين.





وتابع المصدر: "تمت مناقشة الخطة على نطاق واسع من قبل كبار ضباط الشرطة خلال الأشهر الأخيرة، ولكن تم تنفيذها على الأرجح بعد احتجاجات هونج كونج وحظر التأشيرة الأمريكية على المسؤولين الصينيين".





وحسب "رويترز"، لم تستجب الإدارة الوطنية للهجرة الصينية، التي تعمل تحت إشراف وزارة الأمن العام، على الفور لطلب طلب بالفاكس للتعليق.





جدير بالذكر، أن وزارة الخارجية الصينية قالت يوم الثلاثاء: "إن الصين ليست لديها نية للتدخل في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة عندما سئل عن اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تحقق بكين في منافسه الديمقراطي جو بايدن وابنه.





وصرح بذلك المتحدث باسم الوزارة قنغ شوانغ في مؤتمر صحفي دوري.





واقترح الرئيس الجمهوري، وهو موضوع تحقيق المساءلة في الكونجرس الأمريكي لمطالبة الرئيس الأوكراني بالتحقيق مع بايدن، الأسبوع الماضي أن بكين "تبدأ تحقيقًا" في عام 2020 مع المأمول بالرئاسة وابنه هنتر، الذي كان له مصالح تجارية في الصين.





وقال ترامب: "أن بايدن وابنه "فاسدان"، ولكنهما لم يبديا أي دليل يدعم ذلك.





وأصدر الديمقراطيون بالكونجرس مذكرات استدعاء للبنتاجون ومكتب الميزانية بالبيت الابيض يوم الاثنين في اطار تحقيقهم في قضية الاقالة بحثا عن وثائق تتعلق بقرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب بحظر المساعدات العسكرية من اوكرانيا.



