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مدافع برشلونة يسخر من ريال مدريد قبل الكلاسيكو

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 08:46 ص
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مدافع برشلونة يسخر من ريال مدريد قبل الكلاسيكو
ميسي
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الفجر الرياضي
 
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سخر جيرارد بيكيه مدافع برشلونة من ريال مدريد قبل مباراة الكلاسيكون بينهما في الدوري الإسباني.

 

وقال بيكيه إنه لم يسبق له ارتداء قميص ريال مدريد من قبل ربما يرجع ذلك إلى "الحساسية" التي يعاني منها.

 

وأضاف مدافع إسبانيا السابق خلال لقاء تليفزيوني مع برنامج "إل هورميجويرو": "تبادلت قميص ريال مدريد مع أكثر من لاعب خلال مباريات الكلاسيكو لكن لم أرتدِه أبدًا. بسبب الحساسية وما شابه".

 

ويلعب برشلونة مع ريال مدريد في كامب نو يوم 26 أكتوبر ضمن الأسبوع العاشر للدوري الإسباني.

 

 

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