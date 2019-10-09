قبل القرعة.. فرق لن تواجه الأهلي.. وفرق لن تواجه الزمالك

ينتظر عشاق الكرة المصرية إجراء قرعة بطولتي دوري الأبطال والكنفدرالية مساء اليوم لمعرفة موقف الرباعي المصري المشارك في البطولتين، حيث ياولجد الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا بينما يقبع بيراميدز المصري البورسعيدي في بطولة الكونفدرالية.





وبعد فترة من الزمن تواجد قطبي الكرة المصرية من جديد في دوري الأبطال وهو ما يعني أن شغف وإثارة البطولة سيزداد، ومع اعتبار صعود الزمالك كونه الأحتمال الأقوى بعد حسم الاتحاد الأفريقي القرار بإعادة المباراة بينه وبين جينراسيون فوت السنغالي، تأتي معضلة المجموعات التي سيقع بها الثاني .





ووفقا لنظام القرعة التي يتم وضعه بناءاً على أربع مستويات يأتي الأهلي مع فرق المستوى الأول، بينما الزمالك يحل مع فرق المستوى الثاني، وعلى الرغم من صعوبة التنبؤ بالفرق التي تتواجد مع الأهلي والزمالك إلا أنه بات من المؤكد أن الأهلي لن يواجه أي فريق من المستوى الأول والذي يضم الوداد المغربي ، والترجي التونسي، ومازيمبي الكونغولي.





بينما الزمالك وفي حالة صعودة لن يواجه أي فريق من فرق المستوى الثاني وهى النجم الساحلي التونسي، صنداونز الجنوب أفريقي، الرجاء المغربي.





وأعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم عن تصنيفات الأندية الأربعة قبل القرعة بساعات، وجاء التصنيف كالتالي :-





- التصنيف الأول: الأهلي المصري، الترجي التونسي، مازيمبي الكونغولي، الوداد المغربي.





- التصنيف الثاني : النجم الساحلي التونسي، صنداونز الجنوب أفريقي، الرجاء المغربي، الزمالك المصري أو جينيراسيون السنغالي.





- التصنيف الثالث : فيتا كلوب الكونغولي، الهلال السوداني، اتحاد العاصمة الجزائري، زيسكو الزامبي.





- التصنيف الرابع : بريميرو دي أوجوستو الأنجولي، شبيبه القبائل الجزائري، بترو أتلتيكو الأنجولي، بلاتينيوم الزيمبابوي.



