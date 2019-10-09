خبراء عسكريون: القوة المدرعة للجيش المصري الثالثة على العالم (فيديو)



وأضاف "علام"، في لقاء مع برنامج "المواجهة مع النفس"، المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، أنه لولا القدرات العسكرية التي استحدثت ما كانت القوات المصرية نجحت في حربها ضد الإرهاب في سيناء.



من جانبه قال اللواء أركان حرب محمد الشهاوي، مستشار بأكاديمية القادة والأركان، إن الجيش المصري عزز من قدراته العسكرية، وأصبح الجيش العاشر على مستوى العالم، والقوات البحرية هي السادسة على مستوى العالم، والقوات الجوية هي الثامنة على مستوى العالم، والقوة المدرعة هي الثالثة على مستوى العالم وهذه هي المفاجأة حيث تحتل مصر المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.



وتابع "الشهاوي"، أن طائرات الرافال تعمل من خارج المجال الحيوي، وعندما يهدد الأمن القومي المصري من أي مكان خارج مصر تستطيع هذه الطائرات أن تقوم بإسكاته، كما حدث في فبراير 2015، عندما مسحت معسكر للإرهابيين فيي مدينة سرت الليبية.



ويروي اللواء محمد أبو بكر، أحد أبطال القوات الجوية في حرب أكتوبر، الصعوبات التي كانت تواجهه أثناء الحرب قائلا: كنت أحارب بالطائرة "ميج 21"، وهي مدة بقائها في الجو 40 دقيقة فقط، وكان لكي يخوض معركة جوية، إذا تأخرت عن 15 دقيقة يضطر للقفز منها، بالإضافة إلى أن "التنشين بتاع المدفع" في منتهى السوء".

قال اللواء فؤاد علام، نائب رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، إن غالبية من ينتقدون تسليح الجيش المصري، لا يفهمون أي شيء عن العسكرية ولا عن التسليح، مضيفا: "لولا طائرات الرافال ما كانت مصر قادرة على حماية حقول الغاز التي اكتشفت في البحر المتوسط".