شاهد.. موقف محرج ماريتا ابنة عاصي الحلاني أثناء غنائها على المسرح (فيديو)





نشرت ماريتا ابنة الفنان عاصي الحلاني، مقطع فيديو لها عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، ظهرت خلاله وهي تغني وترقص في حفل خاص بقناة أطفال.





وعند قيامها بتحية الجمهور في ختام الحفل لبغنائي على المسرح ، انفجرت في وجهها مادة خضراء اللون، بللت وجهها وملابسها.





وعلقت ماريتا الحلاني، على الفيديو ساخرة :"يا إلهي".





ومؤخرًا حث الفنان عاصى الحلاني، متابعيه على أهمية الإبتسامة حيث نشر من خلال حسابه الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له من كواليس برنامج "the voice kids"





وعلق على الصورة قائلا :"الابتسامة معدية فعندما تبتسم تلقائياً ستجد الطرف الآخر يبتسم. هي عدوى رقيقة ورائعة وجميلة أتمنى أن يصاب بها العالم كله..!





وكان "عاصي" نشر مؤخرا مقطع فيديو له ظهر بداخله من كواليس تصوير حلقات الموسم الجديد من برنامج The Voice kids" طمئن من خلاله محبيه على عودته لممارسة نشاطه الفني وذلك بعدما تعرض لحادث السقوط من أعلى الحصان.





وقال "عاصي" فى الفيديو : ‏رح طمن كل المحبين هيدا الڤيديو اليوم اثناء تصوير MBCTheVoiceKids الحمدلله انا بخير ونحنا مستمرين بتصوير البرنامج مع احلى المواهب والأصوات الرائعة انتظرونا.





وتعرض "الحلاني" مؤخرا لحادث خطر كاد أن يودي بحياته لولا تدخل العناية الإلهية لإنقاذه، حيث سقط عاصى من على ظهر الحصان وتم نقله على المستشفى التي كان يرقد فيها مكتشفه المخرج الراحل سيمون أسمر.





و الجدير بالذكر أن عاصي يستعد حاليا لإحياء حفل مهرجان الموسيقى العربية الـ 28 داخل دار الأوبرا، وذلك في اليوم الثامن من شهر نوفمبر المقبل، ومن المقرر أن يقدم الحلاني باقة مميزة متنوعة من أجمل الأغنيات التي يتفاعل معها الجمهور ويعشقون سماعها بصوته.





ويشار أن أغنية اضحكي التى طرحها مرخرا حققت نجاحًا كبيرًا، حيث تخطت حاجز 3 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، الأغنية من كلمات عامر لاوند وألحان علي حسون وتوزيع سليمان دميان وطارق مجدلاني وميكس وماستر محمد المقهور.







