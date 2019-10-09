قصص نجاح مبهرة للمشاركين في معرض "تراثنا" (فيديو)

قال الدكتور عبد الحميد تامر، أحد العارضين بمعرض "تراثنا"، للحرف التراثية الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ أيام إن زوجته تشاركه في صناعة الخزف الذي شاركوا به في المعرض، لافتا إلى أنه دمج بين دراسته ودراسة زوجته في هذا المشروع.





وأضاف "تامر"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنه حاصل على ماجستير ودكتوراه في صناعة الخزف، بينما تعمل زوجته أستاذ في كلية الفنون التطبيقية.





وتابع أحد العارضين بمعرض تراثنا، أنه بعد عودته من الخارج أراد أن يفتتح مشروع خاص به، وعرض عليها مشاركته بخبرتها في الرسم في صناعة الخزف، وبالفعل فعلوا ذلك، ولاقت منتجاتهم إعجاب الجماهير، الأمر الذي شجعهم على الاستمرار، وشاركوا في معرض "تراثنا".





أما "توني"، أحد المشاركين في المعرض، فقد أكد أنه يشارك بمنتجات جلدية، موضحا أنه عرض أيضا منتجات نحاس وزجاج، وخشب، موضحا أنه اختار هذه المواد؛ لأن بها "روح"، ويستطيع الإنسان أن يشكل عليها الأشكال التي يرغب في صناعتها.





هذا، وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، معرض "تراثنا" الخاص بالحرف التراثية، منذ أيام، حيث التقى عدد من العارضين فيه، وتحدث معهم واستمع إلى التحديات التي تواجههم، ووجه السيسي بزيادة التمويل الخاص بهذه المشروعات من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كما وجه أيضا بتوجيه عناية خاصة للمنتجات والصناع القادمين من شمال سيناء.



