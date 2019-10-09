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معتز عبد الفتاح يكشف مفاجأة كارثية في مكالمة مسربة بين ترامب وأردوغان (فيديو)

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 07:15 ص
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معتز عبد الفتاح يكشف مفاجأة كارثية في مكالمة مسربة بين ترامب وأردوغان (فيديو)
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نعيم يوسف
 
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قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسة، إن الأكراد يعتبرون أكبر قومية موجودة في العالم بدون أرض خاصة بها، وعددهم حوالي 40 مليون شخص، موزعون على العراق وإيران وسوريا وأغلبهم يعيش في تركيا، ويرغبون في إقامة دولة خاصة بهم.

وأضاف "عبد الفتاح"، في لقاء مع برنامج "الآن"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أنه كلما أتيحت لهم الفرصة للاستقلال أو الحكم الذاتي في هذه الدول، يتخذون هذه الخطوة على الفور، موضحا أن مشكلة تركيا هي أنها تعتبر أن الأكراد غير موجودين، وليس لهم أي حقوق.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن هناك 2 مليون كردي يعيشون في سوريا، وعندما حدثت انتفاضة ضد بشار الأسد، انتفض الأكراد أيضا، ولكن الرئيس التركي رجب طيب أدروغان اعتبر أنهم إرهابيين، ويقوم باحتلال سوريا لإبادتهم.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت سحب جنودها من شمال سوريا، ثم كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تدوينة هدد فيها "أردوغان" بتدمير الاقتصاد التركي حال ارتكاب مجازر أو انتهاكات في حق الأكراد، ولكن فيما بعد تم تسريب أجزاء من مكالمة بين الرئيسين قيل إن ترامب أعطى فيها الضوء الأخضر لأردوغان.

وأوضح أن تركيا تتحجج بمحاربة الإرهاب، كما تفعل إسرائيل، وفي المنطقة التي نعيش فيها تشبه الغابة ولولا قوة الجيش المصري كانت الملشيات الموجودة حولنا يدخل إلى سيناء ليأخذ منها جزءا، لأن الآخرين مثل أردوغان يتعاملون مثل البلطجي.
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