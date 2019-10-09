معتز عبد الفتاح يكشف مفاجأة كارثية في مكالمة مسربة بين ترامب وأردوغان (فيديو)
الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 07:15 ص
Advertisements
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسة، إن الأكراد يعتبرون أكبر قومية موجودة في العالم بدون أرض خاصة بها، وعددهم حوالي 40 مليون شخص، موزعون على العراق وإيران وسوريا وأغلبهم يعيش في تركيا، ويرغبون في إقامة دولة خاصة بهم.
وأضاف "عبد الفتاح"، في لقاء مع برنامج "الآن"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أنه كلما أتيحت لهم الفرصة للاستقلال أو الحكم الذاتي في هذه الدول، يتخذون هذه الخطوة على الفور، موضحا أن مشكلة تركيا هي أنها تعتبر أن الأكراد غير موجودين، وليس لهم أي حقوق.
وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن هناك 2 مليون كردي يعيشون في سوريا، وعندما حدثت انتفاضة ضد بشار الأسد، انتفض الأكراد أيضا، ولكن الرئيس التركي رجب طيب أدروغان اعتبر أنهم إرهابيين، ويقوم باحتلال سوريا لإبادتهم.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت سحب جنودها من شمال سوريا، ثم كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تدوينة هدد فيها "أردوغان" بتدمير الاقتصاد التركي حال ارتكاب مجازر أو انتهاكات في حق الأكراد، ولكن فيما بعد تم تسريب أجزاء من مكالمة بين الرئيسين قيل إن ترامب أعطى فيها الضوء الأخضر لأردوغان.
وأوضح أن تركيا تتحجج بمحاربة الإرهاب، كما تفعل إسرائيل، وفي المنطقة التي نعيش فيها تشبه الغابة ولولا قوة الجيش المصري كانت الملشيات الموجودة حولنا يدخل إلى سيناء ليأخذ منها جزءا، لأن الآخرين مثل أردوغان يتعاملون مثل البلطجي.
Advertisements
- معتز عبد الفتاح: رجب طيب أردوغان "زائر" وتركيا ستبقى
- معتز عبد الفتاح: "أردوغان" زاد من صلاحياته.. وأزاح تركيا عن الاتحاد الأوروبي
- عشية زيارته لأمريكا.. فورين بوليسى: ترامب سيوجه صفعة لأردوغان بشأن سوريا
- ترامب يوجه صفعة جديدة لأردوغان
- معتز عبد الفتاح: "أردوغان أصبح الحاكم الناهي.. البس يا شعب"
- فورين بوليسي: أردوغان لا يحارب داعش.. وثقة ترامب به "في غير محلها"
- "التايمز": بوتين رفض طلب أردوغان بشأن منطقة آمنة في سوريا
- ترامب: تركيا كانت ستقضي على الأكراد في سوريا
- معتز عبدالفتاح: أردوغان يظن أنه قادر على تحدي العالم
المزيد عن: تركيا ترامب تدمير الاقتصاد التركي تدمير الاقتصاد أردوغان أخبار مصرتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر