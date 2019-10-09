شاهد.. فضيحة مدوية لقناة الجزيرة تكشفها أثيوبيا بشأن سد النهضة

كشفت قناة "Extra News" الفضائية، عن فضيحة مدوية لقناة الجزيرة القطرية، حيث اعتمدت في تغطيتها الإخبارية لأزمة سد النهضة على حساب مزور على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، يدعى "أثيوبيا بالعربي"، إلا أن الحساب الأصلي فضح القناة وتعجب مما فعلته.





واستغلت القناة القطرية الاتهامات التي وجهها الحساب المزور إلى مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي، وهاجمه وزعم أنه فرط في حقوق مصر المائية، وأنه وقع على اتفاقة تفيد بتنازله عنها، وهو ما نقلته القناة القطرية في تغطيتها الإخبارية.





وجاء كشف الحقيقة على يد الحساب الأصلي لـ"أثيوبيا بالعربي"، والذي أعاد نشر الأخبار والتصريحات التي نقلتها القناة، وعلق عليها قائلا: "أكدنا أكثر من مرة أن هذا الحساب مزور ومنتحل لاسم وهوية حسابنا ويتعمد نشر تغريدات مسيئة للأشقاء في جمهورية مصر.. لذا نود أن نأكد لمتابيعنا أننا في حساب إثيوبيا بالعربي لا نتبنى هكذا نهج أو أسلوب في التغريد.. ومن المؤسف نشر مثل هذه التغريدة في قناة تدعي المهنية والدقة!".



