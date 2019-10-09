شقيق محمد ناصر الأكبر يفضحه: "أخويا إرهابي".. وهذا ما يريده (فيديو)

بثت قناة "Extra News" الفضائية، تقريرًا عن رأي أهالي، وجيران الإعلامي الهارب محمد ناصر، حيث أكدوا أنهم "متبريين منه ليوم الدين وبيشتموا فيه ليل ونهار، ومعتبرينه إنه مات".





وقال شقيقه في التقرير: "أنا أخو المذيع محمد ناصر، أو الإرهابي محمد ناصر، أنا أخوه الكبير.. هو ولا لية أي لزمة.. ولا حتى كان بيصلي.. كان بيصلي الجمعة بالعافية".





وشدد على أنه يهاجم الدولة من أجل مصلحة شخصية، وهو يريد الفوضى وانهيار البلد، مؤكدا أنهم يستهدفون الجيش والشرطة لكي يهدموا البلاد.





وقالت زوجة شقيقه إنها تحبه مثل أخيها ويعز عليها ما يفعله، وما تسمعه منه، موجهة رسالة له، وقالت: "يا ناصر انت فككت شمل العيلة دي.. أخوك الكبير كان محتاج تدخلوا عليه وتقعدوا معاه.. فين لم الشمل يا ناصر وفين القعدة الحلوة.. عمر الفلوس ما هتعوضك ولو لحظة واحدة مع أخوك الكبير".





وتابعت: "أنت دلوقت حاطط ايدك في إيد معتز وبتقول للناس أنزلوا واحنا معاكم يا ترى مفكرتش قد إية بتأذي البلد دي.. مفكرتش لما شاب ينزل يتعور ولا يفجر مكان.. مفكرتش إنه ممكن يتقتل أو يتحبس.. مفكرتش في اللحظة دي".



