هنا الزاهد ناعية طلعت زكريا: "هتوحشني يا أحن إنسان عرفته"
الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 02:38 ص
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شيماء عطية
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نعت الفنانة الشابة هنا الزاهد، طليق والدتها الفنان الراحل طلعت زكريا، والذي وافته المنية أمس الثلاثاء عن عمر ناهز الـ٥٩ عامًا، بعد صراع مع المرض.
ونشرت "هنا" صورة تجمعها بالراحل عبر حسابها الرسمي بموقع الصور انستجرام، وكتبت: "آخر صورة اتصورتها في كتب كتابي han nahelzahed مع أبویا وحبيبي وسندي اللي كبرت معاه سنين، أنا فتحت
الصورة دي من بدري وعايزة أقولك انك ربنا هيدخلك الجنة ۳ بنات وكأنك أبوهم واكتر، عايزة اقولك اني معرفتش كلمة بابا غیر وانا معاك، عمري مقولت اصلا تقريبا بابا غير ليك. كنت بجري عليك اول معمل حاجة غلط عشان تدافع عني قدام ماما.
وأضافت: فاكرة اول بيض اوملين و قولتلي اعملي مطعم " بالهنا و الشفاه" و اديتني ١٠٠ جنيه عشان تشجعني اطبخ. كنت دايما تقولي انت هتبقی حاجة كبيرة وكنت بتشجعني. كنت فخور بيا لما اتخرجت وعیط اليوم ده. أنا عمري محسيت انك مش ابويا اللي مخلفني، أنا مش مصدقة اني مش هشوفك تاني واقولك زازي یا زازي، نفسي ترجع واقولك قد ایه احنا بنحبك كلنا أعظم ممثل، أنا بحبك أوي ومكنتش أعرف إني بحبك أوي کده، هتوحشني يا أحن إنسان عرفته في حياتي، أرجو الدعاء".
مكان وموعد الجنازة
وكشفت أسرة الفنان الراحل طلعت زكريا، والذي رحل عن عالمنا قبل قليل بعد تدهور حالته الصحية عن عمر ناهز الـ٥٩ عامًا، عن تشييع جنازته، اليوم الأربعاء من مسجد العمري بالعطارين في محل ميلاده بالإسكندرية.
نعي نقابة المهن التمثيلية
وكانت نعت نقابة المهن التمثيلية الراحل، حيث نشر الفنان عزوز عادل صورة الراحل عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية الفنان الكبير طلعت زكريا كان رمزا من رموز الفن المصرى وسيظل رحم الله الفقيد والهم اهله وجمهوره الصبر والسلوان".
نشأته وبداياته الفنية
ولد الفنان طلعت زكريا في الثامن عشر من ديسمبر ١٩٦٠، في مدينة الإسكندرية. التحق بالكلية العسكرية لفترة ثم تركها.
تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج عام 1984، وكانت بداياته على المسرح، حيث التحق بفرقة الإسكندرية المسرحية وقصر ثقافة "الحرية"، وقدم من خلالهما العديد من المسرحيات.
أدواره السينمائية
جاء ظهوره الأول في السينما، من خلال المشاركة فيلم "حادي بادي"، عام 1984، وشارك الفنانة ياسمين عبدالعزيز بطولة فيلم "حاحا وتفاحة".
أسندت له البطولة المطلقة لأول مرة في فيلم "طباخ الرئيس".
معانته مع المرض
في عام ٢٠٠٧، أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى إصابته بغيبوبة لأكثر من شهرين، لكنه تعافى بعدها وعاد للتمثيل مجددًا لكن أعماله لم تحقق نجاحات تذكر.
آرائه في ثورة يناير والمتظاهرين
اشتهر بآرائه المناهضة لثورة ٢٥ يناير، واتهامه لشباب الثورة بتعاطي المخدرات وممارسة الرذيلة.
حياته الشخصية
تزوج طلعت مرتين، الأولى من سيدة من خارج الوسط الفني، وأنجب منها عمر وأميمة التي تعمل في مجال التمثيل، والثانية من والدة الفنانة هنا الزاهد "شيرين المنزلاوي" لكنهما انفصلا مطلع العام الجاري.
آخر أعماله
كان آخر أعمال الراحل طلعت زكريا الفنية، بطولة فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ"، والذي عُرض في ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا، وريم البارودي، وأمينة، ونرمين ماهر، وبيومي فؤاد، وإخراج محمد سعيد.
ترند "مش حوار يعني"
ورغم أن أفلام الراحل لم تحقق نجاحات جماهيرية أو إيرادات جيدة في شباك التذاكر، إلا أنه تحول لترند عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة في الفترة الأخيرة، حيث استخدمت صورة له مقرونة بإيفيه "مش حوار يعني"، ورغم أن البعض يعتقد أن الإيفيه من أحد أفلام الراحل، إلا أنه سبق ونفى في حوار صحفي مع أحد المواقع الفنية عن حقيقة الأمر.
وأوضح الراحل أن الصورة أُلتقطت له قبل قرابة 15 عامًا في إحدى المناسبات الفنية، وهو لا يتذكر تفاصيل التقاطها"، معربا عن تفاجئه من انتشار الصورة.
مكان وموعد الجنازة
وكشفت أسرة الفنان الراحل طلعت زكريا، والذي رحل عن عالمنا قبل قليل بعد تدهور حالته الصحية عن عمر ناهز الـ٥٩ عامًا، عن تشييع جنازته، اليوم الأربعاء من مسجد العمري بالعطارين في محل ميلاده بالإسكندرية.
نعي نقابة المهن التمثيلية
وكانت نعت نقابة المهن التمثيلية الراحل، حيث نشر الفنان عزوز عادل صورة الراحل عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية الفنان الكبير طلعت زكريا كان رمزا من رموز الفن المصرى وسيظل رحم الله الفقيد والهم اهله وجمهوره الصبر والسلوان".
نشأته وبداياته الفنية
ولد الفنان طلعت زكريا في الثامن عشر من ديسمبر ١٩٦٠، في مدينة الإسكندرية. التحق بالكلية العسكرية لفترة ثم تركها.
تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج عام 1984، وكانت بداياته على المسرح، حيث التحق بفرقة الإسكندرية المسرحية وقصر ثقافة "الحرية"، وقدم من خلالهما العديد من المسرحيات.
أدواره السينمائية
جاء ظهوره الأول في السينما، من خلال المشاركة فيلم "حادي بادي"، عام 1984، وشارك الفنانة ياسمين عبدالعزيز بطولة فيلم "حاحا وتفاحة".
أسندت له البطولة المطلقة لأول مرة في فيلم "طباخ الرئيس".
معانته مع المرض
في عام ٢٠٠٧، أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى إصابته بغيبوبة لأكثر من شهرين، لكنه تعافى بعدها وعاد للتمثيل مجددًا لكن أعماله لم تحقق نجاحات تذكر.
آرائه في ثورة يناير والمتظاهرين
اشتهر بآرائه المناهضة لثورة ٢٥ يناير، واتهامه لشباب الثورة بتعاطي المخدرات وممارسة الرذيلة.
حياته الشخصية
تزوج طلعت مرتين، الأولى من سيدة من خارج الوسط الفني، وأنجب منها عمر وأميمة التي تعمل في مجال التمثيل، والثانية من والدة الفنانة هنا الزاهد "شيرين المنزلاوي" لكنهما انفصلا مطلع العام الجاري.
آخر أعماله
كان آخر أعمال الراحل طلعت زكريا الفنية، بطولة فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ"، والذي عُرض في ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا، وريم البارودي، وأمينة، ونرمين ماهر، وبيومي فؤاد، وإخراج محمد سعيد.
ترند "مش حوار يعني"
ورغم أن أفلام الراحل لم تحقق نجاحات جماهيرية أو إيرادات جيدة في شباك التذاكر، إلا أنه تحول لترند عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة في الفترة الأخيرة، حيث استخدمت صورة له مقرونة بإيفيه "مش حوار يعني"، ورغم أن البعض يعتقد أن الإيفيه من أحد أفلام الراحل، إلا أنه سبق ونفى في حوار صحفي مع أحد المواقع الفنية عن حقيقة الأمر.
وأوضح الراحل أن الصورة أُلتقطت له قبل قرابة 15 عامًا في إحدى المناسبات الفنية، وهو لا يتذكر تفاصيل التقاطها"، معربا عن تفاجئه من انتشار الصورة.
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