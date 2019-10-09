هنا الزاهد ناعية طلعت زكريا: "هتوحشني يا أحن إنسان عرفته"

وأضافت: فاكرة اول بيض اوملين و قولتلي اعملي مطعم " بالهنا و الشفاه" و اديتني ١٠٠ جنيه عشان تشجعني اطبخ

. كنت دايما تقولي انت هتبقی

حاجة كبيرة وكنت بتشجعني. كنت فخور بيا لما اتخرجت و

عیط اليوم ده. أنا عمري محسيت انك مش ابويا اللي

مخلفني، أنا مش مصدقة اني مش هشوفك تاني واقولك

زازي یا زازي، نفسي ترجع واقولك قد ایه احنا بنحبك كلنا

أعظم ممثل، أنا بحبك أوي ومكنتش أعرف إ

ني بحبك أوي کده، هتوحشني يا أحن إنسان عرفته في

حياتي، أرجو الدعاء".