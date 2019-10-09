مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الأربعاء 9 / 10 / 2019 بث مباشر

تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأربعاء الموافق 9 / 10 / 2019، ويأتي أبرزها مباراة ألمانيا والأرجنتين الودية، ومباراتي ليبيريا ضد تشاد، وجيبوتي أمام جا مبيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، ضمن ذهاب الدور التمهيدي، لذلك نعرض لكم موعد أهم مباريات اليوم لمشاهدتها فور إنطلاقها.







ويعرض لكم “الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأثنين والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:



مواعيد مباريات اليوم "وديًا"

ألمانيا x الأرجنتين، تقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، والثامنة إلا ربع مساءًا بتوقيت تونس، والسابعة إلا ربع مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT HD 1.





البحرين x إذربيجان، تقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت تونس، والرابعة والنصف مساءًا بتوقيت جرينتش.





مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أمم أفريقيا "ذهاب الدور التمهيدي"

ليبيريا x تشاد، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات، والخامسة مساءًا بتوقيت تونس، والرابعة مساءًا بتوقيت جرينتش.





جنوب السودان x سيشيل، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات، والخامسة مساءًا بتوقيت تونس، والرابعة مساءًا بتوقيت جرينتش.





موريشيوس x ساو تومي وبرينسيبي، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات، والخامسة مساءًا بتوقيت تونس، والرابعة مساءًا بتوقيت جرينتش.