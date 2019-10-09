عاجل.. الجيش التركي يجتاح شمال سوريا مع الجيش الحر بعد قليل
الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 02:00 ص
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قال مسؤول تركي، إن الجيش التركي سيعبر الحدود السورية مع الجيش الحر بعد قليل.
وذلك حسبما نشرت قناة العربية في نبأ عاجل قبل قليل.
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