مبروك عطية: الفقر من اختيار البني أدم بنسبة 99% 'بتأييد من القرآن والحديث' (فيديو)
الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 04:38 ص
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نعيم يوسف
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قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن الإنسان يجب أن يبحث بموضوعية شديدة عن أسباب الفقر، مشددًا على أن "الفقر من اختيار البني أدم بنسبة 99%"، لافتا إلى أن البعض "غاوي فقر".
وتابع "عطية"، في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أن هذا الكلام يؤيده القرآن والحديث، لافتا إلى أن الله أمرنا بالسير وإصلاح الأرض.
وتابع الداعية الإسلامي، أن الطالب الذي لا يذاكر دروسه يوم بيوم وساعة بساعة "مش غاوي نجاح"، لافتا إلى أن الموظف في بعض الأحيان يسعى كثيرا إلى الوظيفة وعندما يتملكها "بينام ويشخر"، مشيرا إلى أن هناك نماذج مختلفة من الذي يغوون الفقر، مشددًا على أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا.
وأشار إلى أن هناك "آية تعزية" لمن لم يقصر ولم يحصل خيرا كثيرا وهي " وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ"، موضحا أن هذا الشخص عليه أن يحمد الله، لأن البعض لا يصلحه إلا الفقر ولو اغتنى لفسد دينه، والبعض الأخر لا يصلحه إلا الغنى، ولو افتقر لفسد دينه.
وأوضح أن "سيدنا أنس" عندما سمع هذا الحديث قال لله: "يارب أنا من عبادك الذين لا يصلحهم إلا الغنى"، لافتا إلى أن الله استجاب له وأغناه.
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