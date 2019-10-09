خالد الغندور: قرار إعادة مواجهة جينيراسيون ظالمًا للزمالك

عقب خالد الغندور مقدم برنامج الزمالك اليوم عبر قناة الحدث اليوم، على قرار إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.





وكشف الغندور خلال حديثه عن القرار عبر برنامج الزمالك اليوم : قرار إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون ظالمًا للزمالك، وجاء بالنفوذ والضغوط.





وأكد نجم الزمالك السابق: هناك أحاديث ان الفريق السنغالي لا يريد ان يخوض المباراة، والاتحاد الافريقي لم يتعامل مع القرار مثلما حدث في واقعة الوداد والذي انسحب واعتبره الاتحاد منسحبًا وقرر الترجي بطلا لأفريقيا.





وكان نادي جينيراسيون فوت السنغالي عقب على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بإعادة مباراته أمام الزمالك في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا يوم 24 من الشهر الجاري، حيث لم يتم تحديد ملعب للمباراة.





وقال تالا فال المتحدث الرسمي للنادي السنغالي في تصريحات صحفية: لم يصلنا أي شيء نهائيًا من الاتحاد الأفريقي، وتحدثوا معهم من أجل إرسال لنا خطاب رسمي يؤكد بأن المباراة ستعاد.





فيما أصدر الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي"كاف"، بيانا رسميا كشف فيه عن القرار النهائي بشأن إعادة مباراة الزمالك وجينراسيون بإياب دور ال32 بدوري أبطال إفريقيا.





وقال الكاف عبر موقعه الرسمي: "عقب اجتماع لجنة كاف المنظمة لمسابقات الأندية ونظام تراخيص الأندية بمقر الاتحاد الأفريقي بالقاهرة، مصر اليوم 8 أكتوبر، وتقرر إقامة مباراة دوري الأبطال 2019/20 بين الزمالك (مصر) وجينيراسيون فوت (السنغال) يوم الخميس 24 أكتوبر 2019 بالقاهرة، الساعة الثامنة مساء.





وتابع: "من أجل تسهيل الأمر على الفريقين، تقرر:





- الزمالك سيحدد مكان (ملعب) المباراة بحد أقصى يوم السبت 12 أكتوبر".





- "كاف" سيتحمل نفقات الطيران الدولي والإقامة المحلية لفريق جينيراسيون فوت وحكام المباراة المعنية.





- سيتم إجراء مزيد من المراجعة للموقف من قبل لجنة كاف التأديبية فيما يتعلق بالجوانب التي تختص بها.





- الفريق الخاسر في مجموع المباراتين سيتأهل للدور التمهيدي الثاني الإضافي من بطولة CAF كأس الكونفيدرالية، والمقرر إقامة مباراة الذهاب به يوم 30 أكتوبر 2019 والإياب يوم 5 نوفمبر 2019.



