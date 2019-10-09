شاهد.. توثيق عبور خط برليف على أكبر تورتة احتفالا بذكرى أكتوبر بالغردقة

نظم أحد الفنادق السياحية بمدينة الغردقة إحتفالا بذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة، وضم الإحتفال العديد من الفقرات والأغاني الوطنية وفاجأ قسم الحلويات بالفندق النزلاء بتحضير أكبر تورته بمساحة 2.5×1.5 متر تحمل في مجملها خط بارليف الذي انشأة العدو الإسرائيلي، وقامت القوات المسلحة المصرية بتحطيمه في ساعات قليله الأمر الذي بث الرعب في قلوب الجنود الإسرائيلية، كما تظهر ملامح التورته عبور قواتنا المسلحة لخط برليف بعد تحطيمه.





وتم تجهيز التورتة في خضون 10 ساعات عمل شبه متواصلة من قبل مجموعة من الشيفات بقسم الحلوانى بالفندق.





وعن مكونات التورته قال الشيف " محمد شيبه" الذي شارك في العمل إنه تم استهلاك 15 كرتونة بيض، و10 كيلو كريمة، و100 ورقة اسبونج او كيك سوسرول، و20 كيلو عجينة سكر، و30 كيلو شيكولاتة بيضة، و20 كيلو سكر، و٢ علبة و10 كيلو كريم شنطيه.





فيما أكدت إدارة الفندق، أن الحفل شهد إقبالًا ملحوظًا من السياح ونزلاء الفندق والذين حرصو على رفع علم مصر والتقاط الصور التذكارية مع التورته التي تحمل صورة خط برليف الذي حطمه الجيش المصري في حرب 73 المجيدة والتي اعادة الكرامة والعزة للمصريين.



