شاهد.. توثيق عبور خط برليف على أكبر تورتة احتفالا بذكرى أكتوبر بالغردقة
الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 04:52 ص
Advertisements
محمد طه
Advertisements
Advertisements
نظم أحد الفنادق السياحية بمدينة الغردقة إحتفالا بذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة، وضم الإحتفال العديد من الفقرات والأغاني الوطنية وفاجأ قسم الحلويات بالفندق النزلاء بتحضير أكبر تورته بمساحة 2.5×1.5 متر تحمل في مجملها خط بارليف الذي انشأة العدو الإسرائيلي، وقامت القوات المسلحة المصرية بتحطيمه في ساعات قليله الأمر الذي بث الرعب في قلوب الجنود الإسرائيلية، كما تظهر ملامح التورته عبور قواتنا المسلحة لخط برليف بعد تحطيمه.
وتم تجهيز التورتة في خضون 10 ساعات عمل شبه متواصلة من قبل مجموعة من الشيفات بقسم الحلوانى بالفندق.
وعن مكونات التورته قال الشيف " محمد شيبه" الذي شارك في العمل إنه تم استهلاك 15 كرتونة بيض، و10 كيلو كريمة، و100 ورقة اسبونج او كيك سوسرول، و20 كيلو عجينة سكر، و30 كيلو شيكولاتة بيضة، و20 كيلو سكر، و٢ علبة و10 كيلو كريم شنطيه.
فيما أكدت إدارة الفندق، أن الحفل شهد إقبالًا ملحوظًا من السياح ونزلاء الفندق والذين حرصو على رفع علم مصر والتقاط الصور التذكارية مع التورته التي تحمل صورة خط برليف الذي حطمه الجيش المصري في حرب 73 المجيدة والتي اعادة الكرامة والعزة للمصريين.
وتعد حرب أكتوبر من أعظم الحروب التي قامت بها مصر فالسبب الذي دفع المصريين لخوض هذه الحرب هى الهزيمة التي لحقت بهم في حرب عرفت باسم حرب النكسة ورغبتهم في استرداد الأراضي التي سيطر عليها العدو الإسرائيلي في هذه الحرب فقد سيطرت إسرائيل في حرب النكسة علي شبه جزيرة سيناء لذلك قام الرئيس الراحل محمد أنور السادات بخوض هذه الحرب وقام بوضع خطة عسكرية في غاية الذكاء وأعاد ترتيب الجيش المصري بشكل يضمن تحقيق النصر للمصريين.
Advertisements
- متحف القوات الجوية ينشئ ركنًا خاصًا بالأطفال لتعريفهم بانتصارات أكتوبر المجيدة
- "المقاتل عز" لـ"الفجر": شاهدت هزيمة 67 وعودتي للميدان في أكتوبر للثأر (فيديو وصور)
- "أكتوبر ذكرى النصر والفخر".. "إعلام الغردقة" ينظم مؤتمرا بمناسبة الانتصارات المجيدة
- شاهد.. هكذا احتفل أطفال الروضة بالبحر الأحمر بانتصارات أكتوبر
- صحة البحر الأحمر ترفع درجة الاستعداد للاحتفال بالذكرى 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة
- شاهد.. رسائل أهالي البحر الأحمر للقوات المسلحة في ذكرى انتصارات أكتوبر
- سكرتير البحر الأحمر يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري احتفالا بذكرى أكتوبر (صور)
- احتفالًا بنصر أكتوبر.. شيف بالغردقة يرسم وجه رجل الحرب والسلام "السادات" (صور)
- طولها 2.5 تورته خط برليف تخطف أنظار السياح بفندق بالغردقة إحتفالا بذكرى أكتوبر (صور)
المزيد عن: حرب أكتوبر تورتة الغردقة أخبار مصرتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر