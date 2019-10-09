اسعار الدولار اليوم الأربعاء 9/10/2019.. وعودة الاستقرار في سعر العملة الأمريكية
الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 12:30 ص
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الفجر الاقتصادي
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اسعار الدولار اليوم
تحاول اسعار الدولار التعافي أمام الجنيه المصري لتصاب بحالة استقرار نسبي خلال تعاملات اليوم الأربعاء 9-10-2019، مع احتفاظ سعر الجنيه المصري بأعلى مستوي أمام الدولار منذ مارس 2017 ،وسجل متوسط سعر الدولار 16.22 جنيه ، وهو أدنى مستوي للدولار من 4 مارس 2017 والذى كان سعر الدولار وقتها 16.26 جنيه.
اسعار الدولار خلال الشهر السابق
كشف البنك المركزي، عن أن اسعار الدولار مقابل الجنيه ارتفعت خلال تعاملات الأسبوع الماضي في أول ارتفاع له يحققه خلال تعاملات شهر سبتمبر، ولا تزال أسعار الدولار متراجعة نحو 24 قرشًا أمام الجنيه منذ تعاملات الشهر الماضي، رغم تلك الأرتفاعات .
اسعار الدولار في البنوك
|
البنك
|
اسعار شراء الدولار
|
اسعار بيع الدولار
|
اسعار الدولار في البنك المركزي
|
16.2461
|
16.3691
|
اسعار الدولار في
بنك مصر
|
16.23
|
16.33
|
اسعار الدولار في
البنك الأهلي
|
16.23
|
16.33
|
اسعار الدولار في
بنك القاهرة
|
16.23
|
16.33
|
اسعار الدولار في
بنك الإسكندرية
|
16.24
|
16.34
|
اسعار الدولار في
البنك التجاري الدولي
|
16.24
|
16.34
|
اسعار الدولار في
مصرف أبوظبي الإسلامي
|
١٦٫27
|
16.37
|
اسعار الدولار في
بنك عودة
|
16.26
|
16.36
سعر الدولار عالميًا:
تحولت اسعار الدولار للارتفاع خلال التعاملات أمس الثلاثاء، مع تراجع الأمال حول عودة المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين، وترقب انطلاق جولة جديدة من المباحثات بين الولايات المتحدة والصين.
وكانت الورقة الخضراء تعرضت لضغوط ملحوظة في وقت سابق من التعاملات بعدما كشفت بيانات اقتصادية عن تراجع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة في 8 أشهر خلال سبتمبر الماضي.
ارتفع الدولار أمام اليورو بأكثر من 0.1 بالمائة ليصل إلى 1.0956 دولار، في حين تراجع أمام الين بنسبة 0.1 بالمائة إلى 107.13 ين.
وارتفعت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.7 بالمائة عند 1.2204 دولار، فيما استقرت مقابل الفرنك السويسري مُسجلة 0.9943 فرنك.
وخلال تلك الفترة، صعد مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 99.166، بعد أن كان متراجعاً عند 98.84 في وقت سابق ثم تجاوز 99.20 في وقت لاحق.
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