السفير الإيطالي بمصر يقيم حفل وداع لمندوب بابا الفاتيكان

أقام مساء اليوم الثلاثاء، جامباولو كانتينى، السفير الإيطالي لدى مصر، حفل وداع، للمطران برونو موزارو، القاصد الرسولى بمصر.





شارك في الإحتفال صاحب الغبطة البطريرك الانبا إبراهيم إسحق، بطريرك الاسكندرية للاقباط الكاثوليك، والأنبا توماس عدلى، والأنبا باخوم.





يأتى هذا الحفل بمناسبة رحيل القاصد الرسولي من مصر.





وكان البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، قد استقبل صباح الثلاثاء، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، "القاصد الرسولي" المطران برونو موزارو.





جاءت هذه الزيارة لتوديع البابا تواضروس الثانى بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير للفاتيكان بمصر، حضر اللقاء مستشاره جان توماس والاب أندراوس فهمي.





وفي سياق أخر، استقبلت كاتدرائية الأقباط الكاثوليك "المحبة الإلهية"، في أسيوط مساء السبت المقبل، رفات القديسة سانت تريزا.





ومن المقرر أن يكون في استقبالها الأنبا كيرلس فهيم، مطران الكنيسة الكاثوليكية بأسيوط، والآباء الكهنة والشمامسة بالكنيسة هناك.





وحرصت الكنيسة الكاثوليكية على الحصول على رفات القديسة "تريزا" من فرنسا لأول مرة في مصر في زيارة استغرقت ٣ شهور، وسوف يتم زيارتها للعديد من الكنائس في جميع المحافظات مصر.





وبدأت أولى زيارات رفات القديسة بكنائس مصر من حي شبرًا، وبالتحديد بكنيسة سانت تريزا بشبرا، والتي استمرت لمدة ٣ أيّام، حيث حرص المئات من الأقباط والمسلمين؛ لزيارتها لطلب الشفاعة والصلاة.





يذكر أن ايبارشية اسيوط للكاثوليك، قد احتفلت، امس الاثنين بالعيد العاشر ليوم الخادم بحضور أكثر من ٦٠٠ فرد أغلبهم من الشباب والشابات والعديد من الآباء الكهنة والرهبان والراهبات.





وتم فيه تكريم ٤٢ خادمًا مميزا واحدًا من كل رعية، حسب ترشيح رعاياهم، وتم أيضًا الاحتفال ببدء شهر الرسالات الذي خصصه صاحب القداسة البابا فرنسيس للصلاة من أجل الرسالة في العالم كله، كما تم أيضًا الاحتفال بتخرج طلبة وطالبات السنة الرابعة بمعهد التربية الدينية للعام الدراسي ٢٠١٨ - ٢٠١٩.





وجاء برنامج الاحتفال كالتالي:

- تم استقبال نيافة الأنبا كيرلس والآباء الكهنة بعرض من الكشافة ثم بدأ صلاة القداس الالهي، ودارت كلمة العظة حول الاحتفال بهذه المناسبات شارحًا ارتباطها معًا وأبرز نيافته بدء شهر الرسالات والصلاة من أجلها من خلال عرضه لوثيقة "معمدون ومرسلون".

- وبعد التناول سلم نيافته الوشاح للمرشحين كخدام مميزين ثم اختتم القداس بإعطاء البركة الرسولية.

- في الجزء الثاني من الاحتفال قام كورال كنيسه أبو تيج بقيادة فقرة الترانيم التي اشترك فيها الحاضرون، ثم تم الاحتفال بتخرج طلبة السنة الرابعة بالمعهد واستلام الشهادات من يد الأنبا كيرلس.

- قام الاب بولس جرس الأمين العام لمجلس كنائس مصر وراعي كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير بالفجالة بالقاء المحاضرة الاساسية للاحتفال بعنوان ""معمدون ومرسلون" مستشهدًا فيها بسفر القضاه.