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ما الذي يفضله "أبو" في كتابة وتلحين أغانيه؟

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 11:14 م
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ما الذي يفضله أبو في كتابة وتلحين أغانيه؟
أبو
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نادين أحمد نجدي
 
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 ظهر الفنان "أبو" في حوار خاص به  ببرنامج ArabWood-عرب وود،


 وقال أبو: " أنا أكتر حاجة بحبها التلحين والكتابة وبعد ذلك جاء الغناء  ومعظم الأغاني التي قمت بغنائها كانت من كتابتي و3 دقات  ايضُا من تلحيني وكتابتي أنا والسينارست  وتامر حبيب.

وأضاف "أبو" ان أغنية "عيش يا قلبي" كانت من ألحان "مينو" مضيفًا انه  ملحن عبقري جداً.

وأردف قائلا : " فرحت إني اتعرفت عليه  وجربت إن أنا أغني على ألحان ناس تانية وإن شاء الله ناويها بس لازم لو لحن حد يبقى كتابتي لو كتابة حد يبقى لحني" .

 

وفي نفس السياق كانت  "3 دقات" أول أغنية قام بغنائها أبو، في الدورة الأولى من مهرجان الجونة السينمائي، وشاركته في غناء هذه الأغنية الفنانة يسرا، فقد تم عمل هذه الأغنية بالصدفة الباحته.

 

ويقول مؤلفها، السيناريست تامر حبيب: "هذه هي المرة الأولى التي قمت بكتابة أغنية لم أفعل هذه التجربة من قبل ،وكنت في جلسة دردشة مع أبو، وقال لي إنه لديه لحن لكن لا توجد كلمات له، وفي اليوم التالي، كنا على موعد في منزل الفنانة منة شلبي، وسمعت اللحن وأعجبت به جدًا، وبدأنا في كتابة الكلمات، وانتهينا في 3 ساعات فقط
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