الإسكندرية السينمائي يعلن بدء دورته الـ35 بـ"100 سنة ثورة" ومشاهد من "بين القصرين" (صور)





انطلقت منذ قليل فعاليات الدورة الـ35 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، والتي تشهد هذا العام عددًا كبيرًا من الفعاليات سواء على مستوى التكريمات أو عروض الأفلام، إضاقة إلى الإصدارات الخاصة، إلى جانب الورش السينمائية.





وتحمل الدورة الحالية شعار "السينما والتجريب"، دورة الفنانة نبيلة عبيد، كما تحل دولة "أسبانيا" كضيف الشرف لمهرجان هذا العام.





بدأت مراسم حفل الافتتاح بوقوف الحاضرين على أنغام السلام الوطني، أعقب ذلك تقديم أوبريت بعنوان "100 سنة ثورة"، للمخرج عادل عبده، والذي حكى مشاهد من تاريخ مصر، وامتزج بمشاهد فيلمية من أعمال المكرمين والمحتفى بهم في الدورة الحالية، منها "بين القصرين" للمخرج حسن الإمام، والذي تدور أحداثه في فترة ثورة 1919 التي تمر ذكراها المئوية هذا العام.





وفي سياق متصل تم عرض فيلم "رد قلبي" للمخرج عز الدين ذو الفقار الذي تحتفي الدورة بمئوية ميلاده أيضًا، فضلًا عن مشاهد من فيلم "ناصر 56" للمخرج الكبير محمد فاضل أحد المكرمين في الدورة. وتلى الاستعراض أغنية "يلا نبني بلدنا" .





ثم قامت الإعلامية بوسي شلبي والإعلامي إبراهيم الكرداني بتقديم الحفل، وذلك من خلال تقديم أعضاء لجان تحكيم المسابقات المختلفة.





تفاصيل الدورة الـ35 لمهرجان الإسكندرية:





يتضمن المهرجان هذا العام 5 مسابقات هم "الأفلام الروائية الطويلة" وتضم لجنة تحكيم برئاسة الفنان محيي إسماعيل، وعضوية الفنان المغربي محمد مفتاح، المخرج والمنتج الإسباني كارلوس تاليفير، الفنانة والمنتجة الألمانية كارين أنجل، المخرج الفرنسي بيير هنري ديلو، الفنانة الكرواتية ساندرا لوناري، ويتنافس في هذه المسابقة 15 فيلما من دول البحر المتوسط هم "سوريا، إسبانيا، اليونان، كرواتيا، تركيا، فلسطين، لبنان، سلوفينيا، الجبل الأسود، صربيا، المغرب، مالطا، الجزائر، فرنسا، إيطاليا.





أما مسابقة الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية فيتنافس فيها 34 فيلما، منها أفلام من مصر وهي "ليلة الميلاد" للمخرج أحمد عماد، و"نجوى الحلبية" للمخرج مهند الكاشف، ويدور حول سيدة من صعيد مصر تعيش في جلباب الرجال رغمًا عنها.





أما باقي الأفلام فتشارك من دول اليونان، المغرب، فرنسا، تونس، إسبانيا، سوريا، الجبل الأسود، مالطا، لبنان، الجزائر، فلسطين، إيطاليا، ألبانيا، البوسنة والهرسك، كرواتيا، ويرأس لجنة التحكيم المخرج عادل أديب، وعضوية الفنان طارق عبد العزيز، الفنانة الفرنسية أنجليك كافالاري، المخرج اللبناني إلياس خلاط، الكاتبة الكرواتية جيلينا بلجان، توني بارنس مخرج من مالطا، والفنانة والمخرج الجزائرية ياسمين شويخ.





بينما يتنافس في مسابقة محمد بيومي للفيلم المصري القصير 16 فيلما، ويرأس لجنة التحكيم الكاتب عبد الرحيم كمال، وعضوية الفنانة رانيا فريد شوقي، المخرجان عمرو عابدين، عصام حشمت، المؤلف يحيى عزمي.





فيما يتنافس في مسابقة نور الشريف للأفلام العربية الطويلة 13 فيلما، بينهم فيلم مصري واحد وهو "ورقة جمعية" للمخرج أحمد البابلي، وبطولة لوسي التي من المقرر أن تحضر فعاليات المهرجان، إلى جانب سهر الصايغ، أحمد صيام، ومحمد عادل.

ويرأس لجنة تحكيم المسابقة الفنانة لبلبة، وعضوية الفنانة المغربية فاطمة خير، الفنان العراقي جمال أمين الحسني، المنتج التونسي علي الزعيم، الفنانة السورية ليلى جبر، المخرجة سارة جاد الله من السودان، والناقدة البحرينية منصورة الجمري.





وأخيرا مسابقة السيناريو والتي يترأس لجنة تحكيمها دكتور حسن عماد مكاوي عميد كلية الإعلام السابق، وعضوية الناقد السينمائي وليد سيف، والمؤلفة علا عز الدين.





وبالنسبة للعروض الخاصة بدولة إسبانيا ضيف شرف المهرجان، فيعرض 4 أفلام هم " الخلية المزدوجة، مواجهة الرياح، غارق في الحب، والذكرى الأولى"، كما يُكرم من إسبانيا المخرج كولدو سييرا، والفنان هوجو سيلفا، إلى جانب المخرجة الفرنسية ناتالي باي.





وتقام أيضا ورشتان على هامش المهرجان الأولى بعنوان "السينما و التجريب" ويقام من خلالها ندوة للمخرج الفرنسي جيرار كوران، وأخرى للمخرج الفرنسي هوجو فيرلاند.





أما الورشة الثانية بعنوان "دروس السينما" وتضم 4 ورش مدة كل ورشة 6 ساعات على محاضرتين، لتكون الأولى في المونتاج وتحاضر فيها د.غادة جبارة، ومحاضرة في الإخراج للمخرجة هالة خليل، وفي التصوير للمخرج ومدير التصوير كمال عبد العزيز، وأخرى في السيناريو للمؤلف ناصر عبد الرحمن.









كما يشهد المهرجان تنظيم معرض صور 35 سنة مهرجان، وآخر لبوسترات المهرجان، وعروض خاصة لأفلام وزارة التضامن الاجتماعي، ويوم خاص لأفلام طلبة الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والعلوم والنقل البحري.



