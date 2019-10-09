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زوج ابنة الحاجة فرحانة البطلة الحقيقة لفيلم الممر: فجرت قطار به إسرائيليين (فيديو)

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 06:00 ص
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زوج ابنة الحاجة فرحانة البطلة الحقيقة لفيلم الممر: فجرت قطار به إسرائيليين (فيديو)
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أمنية فوزي
 
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استعرض الإعلامي محمد الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء، بالصور قصة الأبطال الحقيقيين لفيلم الممر، ومهمة كل منهم خلال فترة القتال على الجبهة.

وأوضح "الباز"، أن شخصية "فرحة"، التي قدمتها الفنانة أسماء أبو اليزيد في فيلم "الممر" شخصية حقيقية، وتسمى "فرحانة".

وقال حسونة أبو قبيصة، زوج ابنة المناضلة السيناوية الحاجة فرحانة الهشة، التي جسدت شخصيتها الفنانة أسماء أبو اليزيد، إن الحاجة فرحانة كانت تعيش في القاهرة؛ لأنها تهجرت بعد 1967 إلى إمبابة، وكان لديها وقتها 40 عامًا.

وأضاف "أبو قبيصة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن الحاج محمد الهشة، قريب الحاجة فرحانة، طلب منها أن تتجند لصالح القوات المسلحة المصرية، وكانت تذهب إلى سيناء عن طريق السويس، عن طريق المخابرات المصرية.

وأوضح زوج ابنة المناضلة السيناوية الحاجة فرحانة الهشة، أن الحاجة فرحانة كانت توصل المعلومات من وإلى القوات المسلحة في سيناء والمخابرات المصرية، لافتًا إلى أنها قامت بعمليات في سيناء، موضحًا أنه تم تدريبها على القيام بعمليات في سيناء.

وأشار "أبو قبيصة"، إلى أن الحاجة فرحانة كانت مواطنة عادية، ولا تعمل في أي شيء، موضحًا أنها كانت بدوية في الأساس، وأنها لديها شجاعة ووطنية، ولذلك اختارتها المخابرات المصرية، مضيفًا أنها قامت بعدة عمليات من ضمنها تفجير قطار به إسرائيليين، لافتًا إلى أنهم تفاجئوا بدور "فرحة" في الفيلم؛ لأنهم لم يتواصلوا معهم.
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