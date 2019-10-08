خبير اقتصادي يكشف أهم النقاط في بيان الحكومة أمام البرلمان
الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 11:02 م
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داليا الحسين
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عقب الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، على بيان الحكومة الذي ألقاه المهندس مصطفى مدبولي أمام البرلمان قائلًا: البيان أكد أن سعر الجنية المصري بدأ يتعافى ويرتفع نتيجة التحسن في المصادر الدولارية الخاصة بالاقتصاد المصري وانعكس ذلك على سعر الصرف"، مشيرا إلى أنه قبل قرار التعويم 80 مليار دولار دخلوا الجهاز المصرفي المصري.
وأضاف "الإدريسي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن "الدولار كان يمكن أن يصل إلى 35 جنيه لولا قرار تحرير سعر الصرف"، لافتًا إلى أن كافة معاملات الخاصة بالعملة آنذاك كانت في السوق السوداء أو الموازي؛ ولم يكن هناك دولار في البنوك المصرية.
وأضاف أن بيان الحكومة رد على كافة الشائعات الخاصة بالمدن الجديدة، وتحمل ميزانية الدولة لمثل هذه المدن، منوهًا إلى "مدبولي"أكد أن تكلفة المدن الجديدة خارج ميزانية الدولة والتعامل معها بفكر استثماري من خلال هيئة المجتمعات العمرانية؛ لإدخال إيرادات للدولة.
وأكمل الخبير الافتصادي: "مصر لديها 12 مدينة من مدن الجيل الثالث ويسكن فيها حوالي 9 مليون مواطن، والدولة الأن تعمل 14 مدينة جديدة من الجيل الرابع من بينهم العاصمة الإدارية الجديدة لاستيعاب الزيادة السكانية".
وأضاف "الإدريسي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن "الدولار كان يمكن أن يصل إلى 35 جنيه لولا قرار تحرير سعر الصرف"، لافتًا إلى أن كافة معاملات الخاصة بالعملة آنذاك كانت في السوق السوداء أو الموازي؛ ولم يكن هناك دولار في البنوك المصرية.
وأضاف أن بيان الحكومة رد على كافة الشائعات الخاصة بالمدن الجديدة، وتحمل ميزانية الدولة لمثل هذه المدن، منوهًا إلى "مدبولي"أكد أن تكلفة المدن الجديدة خارج ميزانية الدولة والتعامل معها بفكر استثماري من خلال هيئة المجتمعات العمرانية؛ لإدخال إيرادات للدولة.
وأكمل الخبير الافتصادي: "مصر لديها 12 مدينة من مدن الجيل الثالث ويسكن فيها حوالي 9 مليون مواطن، والدولة الأن تعمل 14 مدينة جديدة من الجيل الرابع من بينهم العاصمة الإدارية الجديدة لاستيعاب الزيادة السكانية".
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