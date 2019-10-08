اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8-10-2019 في السعودية
تراجعت اسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 8-10-2019 ، مقارنة بأسعار امس ويعرض لكم “الفجر “، اليوم اسعار الذهب في السعودية والبورصات العالمية الوطنية الريال السعودي وأيضا الدولار الأمريكي.
اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8-10-2019 في السعودية
وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"،135.23 ريال ، والذهب "عيار21"، 157.77 ريال ، وسعر "عيار 24" 180.30 ريال .
وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 90.15 ريال للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .
اسعار الذهب اليوم الأثنين 7-10-2019 في السعودية بالريال السعودي والدولار
|
عيار الذهب
|
دولار أمريكي
|
سعر الذهب بـ بالريال
السعودي
|
اسعار الذهب عيار 24
|
47.74$
|
179.10
|
سعر الذهب عيار 22
|
43.76$
|
164.18
|
اسعار الذهب عيار 21
|
41.78
|
156.72
|
اسعار الذهب عيار 18
|
35.81$
|
134.33
|
سعر الذهب عيار 14
|
27.85$
|
104.48
|
سعر الذهب عيار 12
|
23.87$
|
89.55
|
اسعار أوقية الذهب
|
1.485$
|
5.570
|
اسعار جنيه الذهب
|
343.21$
|
1.254
|
اسعار كيلو الذهب
|
47.743$
|
179.105
تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في السعودية
|
اليوم
|
عيار 14
|
عيار 18
|
عيار 21
|
عيار 24
|
7 أكتوبر
|
105.33
|
135.43
|
158.00
|
180.56
|
6 أكتوبر
|
107.89
|
138.42
|
157.99
|
180.56
|
5 أكتوبر
|
107.31
|
135.39
|
157.96
|
180.52
|
4 أكتوبر
|
106.89
|
136.21
|
158.91
|
181.61
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