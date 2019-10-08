تراجعت اسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 8-10-2019 ، مقارنة بأسعار امس ويعرض لكم “الفجر “، اليوم اسعار الذهب في السعودية والبورصات العالمية الوطنية الريال السعودي وأيضا الدولار الأمريكي.





اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8-10-2019 في السعودية





وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"،135.23 ريال ، والذهب "عيار21"، 157.77 ريال ، وسعر "عيار 24" 180.30 ريال .





وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 90.15 ريال للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .









اسعار الذهب اليوم الأثنين 7-10-2019 في السعودية بالريال السعودي والدولار





عيار الذهب دولار أمريكي سعر الذهب بـ بالريال السعودي اسعار الذهب عيار 24 47.74$ 179.10 سعر الذهب عيار 22 43.76$ 164.18 اسعار الذهب عيار 21 41.78 156.72 اسعار الذهب عيار 18 35.81$ 134.33 سعر الذهب عيار 14 27.85$ 104.48 سعر الذهب عيار 12 23.87$ 89.55 اسعار أوقية الذهب 1.485$ 5.570 اسعار جنيه الذهب 343.21$ 1.254 اسعار كيلو الذهب 47.743$ 179.105





تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في السعودية





اليوم عيار 14 عيار 18 عيار 21 عيار 24 7 أكتوبر 105.33 135.43 158.00 180.56 6 أكتوبر 107.89 138.42 157.99 180.56 5 أكتوبر 107.31 135.39 157.96 180.52 4 أكتوبر 106.89 136.21 158.91 181.61







