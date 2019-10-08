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اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8-10-2019 في السعودية

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 10:49 م
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اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8-10-2019 في السعودية
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تراجعت اسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 8-10-2019 ، مقارنة بأسعار امس ويعرض لكم “الفجر “، اليوم اسعار الذهب في السعودية والبورصات العالمية الوطنية الريال السعودي وأيضا الدولار الأمريكي.


اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8-10-2019 في السعودية


وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"،135.23 ريال ، والذهب "عيار21"، 157.77 ريال ، وسعر "عيار 24" 180.30 ريال .


وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 90.15 ريال للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .



اسعار الذهب اليوم الأثنين 7-10-2019 في السعودية بالريال السعودي والدولار


عيار الذهب

دولار أمريكي

سعر الذهب بـ بالريال السعودي

اسعار الذهب عيار 24

47.74$

179.10

سعر الذهب عيار 22

43.76$

164.18

اسعار الذهب عيار 21

41.78

156.72

اسعار الذهب عيار 18

35.81$

134.33

سعر الذهب عيار 14

27.85$

104.48

سعر الذهب عيار 12

23.87$

89.55

اسعار أوقية الذهب

1.485$

5.570

اسعار جنيه الذهب

343.21$

1.254

اسعار كيلو الذهب

47.743$

179.105


تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام  السابقة في السعودية


اليوم

عيار 14

عيار 18

عيار 21

عيار 24

7 أكتوبر

105.33

135.43

158.00

180.56

6 أكتوبر

107.89

138.42

157.99

180.56

5 أكتوبر

107.31

135.39

157.96

180.52

4 أكتوبر

106.89

136.21

158.91

181.61



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