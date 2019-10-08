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التراجع الثاني في اسعار الحديد خلال أسبوع واحد

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 10:03 م
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التراجع الثاني في اسعار الحديد خلال أسبوع واحد
مصنع الحديد والصلب
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الفجر الاقتصادي
 
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تراجعت اسعار الحديد للمرة الثانية فى أسبوع واحد، لتعلن مصانع الحديد خفض الاسعار ليصل حجم التراجع إلى 390 جنيه، ليسجل حديد عز 10.9 ألف جنيه للطن للحديد الأطوال، وحديد اللف بلغ 10.7 ألف جنيه.

وتراجع سعر الحديد في مصنعي السويس للصلب، وحديد المصريين بحوالي 1000 جنيه، ليصل إلى 10.6 ألف جنيه للطن الواحد، وسجل حديد مصنع بشاي للصلب 10800 جنيه 


وتراجعت اسعار طن الحديد في مصانع الدرفلة  بحوالي 400 إلى 500 جنيه، لتتراوح ما بين الـ 10 إلى 10.45 ألف جنيه للطن الواحد.

وارجعت شعبة مواد البناء التراجع فى اسعار الحديد إلى هبوط اسعار الخردة وخام الحديد "البليت"، وقرار مجلس الوزراء بخفض سعر الغاز للمصانع، وتراجع سعر الدولار، بجانب حالة الركود التى يمر بها السوق.


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