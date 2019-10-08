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أول تعليق من "إياد نصار" عقب عرض "فيلم آلممر" على التلفزيون

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 09:57 م
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أول تعليق من إياد نصار عقب عرض فيلم آلممر على التلفزيون
إياد نصار
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علق الفنان الأردني إياد نصار، على فيلم آلممر عقب عرضه على شاشات التلفزيون، يوم الأحد الماضي للمرة الأولى، معربًا سعادته بمشاركته في هذا العمل.

نشر إياد نصار مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقًا: "أنا سعيد وفخور جدًا إني كنت جزء من هذا الفيلم العظيم آلممر، تحت قيادة الأستاذ شريف عرفة، والمنتج هشام عبدالخالق".

وأضاف نصار: "هذه خطوة مهمة واللي قدرنا نعبر فيها بأبسط الطرق عن تقديرنا للتضحيات اللي قدموها الأبطال الحقيقين ولشهدائنا اللي رحلوا واللي لا يزالون يرحلوا عنا بالغدر.. إن شاء الله ربنا ينصرنا عليهم ونستمتع بالحياة".

تم عرض فيلم "آلممر"، أول أمس الأحد، لأول مرة على شاشة قناة "ON E" الفضائية، تزامنًا مع الاحتفال بانتصارات أكتوبر، بعد النجاح الكبير الذي حققه في دور العرض المصرية، منذ عرضه في عيد الفطر الماضي، وما يزال مستمرًا في العرض بالسينمات حتى الآن.

وشارك في فيلم آلممر أحمد عز وإياد نصار وأحمد فلوكس وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج وأحمد رزق وأسماء أبو اليزيد ومحمد جمعة ومحمود حافظ ومحمد الشرنوبي، وتأليف وإخراج شريف عرفة. وشارك في الحوار وكتب أغانيه الشاعر أمير طعيمة.

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