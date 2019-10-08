الدفاع الأمريكية: نقلنا قواتنا بعيدا عن المسار المحتمل للعملية العسكرية التركية
الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 09:45 م
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وكالات
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أوضح جوناثان هوفمان، متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الثلاثاء، أن بلاده نقلت قواتها بعيدا عن المسار المحتمل للعملية العسكرية التركية في شمال سوريا.
وقال جوناثان هوفمان، إن الرئيس دونالد ترامب تشاور مع وزير الدفاع مارك إسبر ورئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي، على مدى الأيام الماضية بشأن الهجوم التركي المحتمل في سوريا.
وأوضح هوفمان، في بيان "للأسف، اختارت تركيا أن تتحرك من جانب واحد، ونتيجة لذلك نقلنا القوات الأمريكية في شمال سوريا بعيدا عن مسار التوغل التركي المحتمل لضمان سلامتها، ولم نقم بتغييرات في وجود قواتنا في سوريا في ذلك الوقت".
وفي وقت سابق، قال مسؤول أمريكي، صباح أمس الاثنين، إن بلاده أبلغت قائد قوات "سوريا الديمقراطية"، التي يقودها الأكراد، أن القوات الأمريكية لن تدافع عنها في مواجهة الهجمات التركية في أي مكان.
وأعلنت قوات "سوريا الديمقراطية"، أن انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة الحدودية شمال شرقي سوريا "كان مفاجئا لنا"، وأضافت أن "واشنطن طعنتنا بانسحابها من الحدود".
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "إن القوات الأمريكية بدأت في الانسحاب من أجزاء من شمال شرق سوريا بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفًا أن المحادثات بين المسؤولين الأتراك والأمريكيين ستستمر".
وصرح البيت الأبيض في وقت سابق "أن تركيا ستمضي قريبًا في عمليتها العسكرية المخطط لها منذ فترة طويلة لإنشاء ما تسميه "منطقة آمنة" في شمال سوريا، ولن تدعمها أو تشارك فيها القوات الأمريكية.
وفي حديثه للصحفيين في أنقرة قبل مغادرته في زيارة إلى صربيا، قال أردوغان أيضًا إنه يعتزم زيارة واشنطن للقاء ترامب في النصف الأول من نوفمبر.
وقال إن الزعيمين سيناقشان خطط "المنطقة الآمنة"، وأضاف أنه يأمل في حل نزاع حول مقاتلات F-35 خلال زيارته.
وصرح البيت الأبيض في وقت سابق "أن تركيا ستمضي قريبًا في عمليتها العسكرية المخطط لها منذ فترة طويلة لإنشاء ما تسميه "منطقة آمنة" في شمال سوريا، ولن تدعمها أو تشارك فيها القوات الأمريكية.
وفي حديثه للصحفيين في أنقرة قبل مغادرته في زيارة إلى صربيا، قال أردوغان أيضًا إنه يعتزم زيارة واشنطن للقاء ترامب في النصف الأول من نوفمبر.
وقال إن الزعيمين سيناقشان خطط "المنطقة الآمنة"، وأضاف أنه يأمل في حل نزاع حول مقاتلات F-35 خلال زيارته.
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