القوات التركية تستهدف نقطة عسكرية لـ "قسد" في رأس العين السورية

أوضح مراسل قناة "العربية" السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن القوات التركية قصفت نقطة عسكرية لـقوات سوريا الديموقراطية "قسد" في رأس العين السورية.

وكانت تركيا قد أعلنت أنها ستبدأ عملية عسكرية شمال سوريا قريباً، بعد انسحاب القوات الأمريكية من بعض نقاط المراقبة قرب الحدود السورية التركية، فيما دانت قوات سوريا الديمقراطية الخطوةَ الأمريكية وحذرت من التوغل التركي الوشيك.

وصوّت البرلمان التركي على تمديد تفويض لمدة عام آخر، يتيح للحكومة إصدار أوامر بهجمات عسكرية عبر الحدود في العراق وسوريا عندما تواجه تركيا تهديدات أمنية.

وفي وقت سابق، قال مسؤول أمريكي، صباح أمس الاثنين، إن بلاده أبلغت قائد قوات "سوريا الديمقراطية"، التي يقودها الأكراد، أن القوات الأمريكية لن تدافع عنها في مواجهة الهجمات التركية في أي مكان.





وأعلنت قوات "سوريا الديمقراطية"، أن انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة الحدودية شمال شرقي سوريا "كان مفاجئا لنا"، وأضافت أن "واشنطن طعنتنا بانسحابها من الحدود".



