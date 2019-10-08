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المملكة تدين تفجير حافلة لقوات الأمن الأفغانية في جلال أباد

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 09:26 م
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المملكة تدين تفجير حافلة لقوات الأمن الأفغانية في جلال أباد
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الفجر السعودي
 
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أدانت واستنكرت المملكة العربية السعودية، التفجير الذي استهدف حافلة لقوات الأمن في مدينة جلال أباد شرق أفغانستان، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى و الجرحى.

وقدم مصدر مسؤول بوزارة الخارجية العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مجددًا التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد الإرهاب.

وأعلنت السلطات الأفغانية عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 27 آخرين جراء تفجير استهدف، الاثنين، حافلة في مدينة جلال آباد شرق أفغانستان.

ونقلت وكالة "رويترز" عن عضو مجلس إقليم ننكرهار، الذي تقع فيه جلال آباد، أن تفجيرا انتحاريا استهدف حافلة صغيرة تقل مجندين في قوات الأمن الأفغانية، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 27.

وأضاف قادري، حسب الوكالة، أن المجندين كانوا في طريقهم إلى العاصمة الأفغانية كابل.

ويأتي التفجير تزامنا مع تصعيد عسكري جديد في البلاد بين الحكومة الأفغانية المدعومة أمريكيا وحركة "طالبان"، خاصة بعد قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلغاء المفاوضات التي كان من المخطط إجراؤها بين الطرفين في الولايات المتحدة.

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