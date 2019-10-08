المملكة تدين تفجير حافلة لقوات الأمن الأفغانية في جلال أباد

أدانت واستنكرت المملكة العربية السعودية، التفجير الذي استهدف حافلة لقوات الأمن في مدينة جلال أباد شرق أفغانستان، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى و الجرحى.





وقدم مصدر مسؤول بوزارة الخارجية العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مجددًا التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد الإرهاب.



