إزالة 252 حالة إشغالات من ميادين وشوارع "ببا" جنوب بني سويف (صور)

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، عن إزالة ورفع 252 حالة إشغال متنوعة من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية، بمدينة ببا، جنوب المحافظة، خلال حملة مكبرة نفذتها الوحدة المحلية برئاسة هاني الجويلي، وبحضور اللواء حمدي فرج، مساعد مدير الأمن، والعقيد طارق عويس، وكيل فرق البحث، والمقدم حاتم الديب، مدير شرطة المرافق، ومدحت رمضان ووليد كامل، نائبي رئيس المدينة، ومسؤولى الإشغالات والنظافة والتنظيم والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية.





وشّدد المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، في بيان له، على استمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات،للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن،وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تطبيقا للقانون.



