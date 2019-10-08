أثناء تكريمها.. نبيلة عبيد تتألق على مسرح مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي (صور)

كرم مساء اليوم الثلاثاء، مهرجان الإسكندرية الدولي في دورته ال ٣٥ الفنانة نبيلة عبيد الذي يحمل المهرجان في دورته هذا العام اسمها، وقد فاجأت الفنانة نبيلة الجمهور بصعودها على المسرح خلف بورتريه فني، وقد استقبلها الجمهور بالتصفيق الحاد.





وقدمت الفنانة نبيلة عبيد الشكر لإدارة المهرجان على تكريمها، مشيرة إلى أن مهرجان الإسكندرية من أهم مهرجانات دول البحر الأبيض المتوسط، كما قام بتكريم المخرج محمد فاضل، والذي علق أن مهرجان الإسكندرية هو عريق.





فيما تم تكريم الفنان محمود قابيل، الذي قام برفع درع التكريم للجمهور، لتحيتهم، وقد تحدث في كلمته"بحبك يا إسكندرية"، وقدم الشكر لجميع المؤلفين والمخرجين الذي عمل معهم، قائلا"أنتم أصحاب فضل"، وقد أعلن إهداء التكريم إلى دفعة ٤٩ حربية، وقد قدمت لهم وزيرة الثقافة درع التكريم.









وأنطلق مساء اليوم الثلاثاء مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي في دورته ال ٣٥ في دار أوبرا إسكندرية، والذي يستمر إلى يوم 13 أكتوبر الجاري، واختيار دولة إسبانيا لتكون ضيف شرف المهرجان.





جاء ذلك بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، الفنانة نبيلة عبيد، الفنان محمود قابيل، أحمد عبدالعزيز، الفنان أحمد وفيق، الفنانة لقاء سويدان. الفنانة إلهام شاهين، الفنانة لبلبة، ويقدم الحفل الإعلامية بوسي شلبي.





وقال نائب محافظ الإسكندرية أحمد جمال إن المهرجان يقام بدعم من وزارة الثقافة، مشيرًا إلى أن المهرجان يتزامن مع احتفالات المصريين بعيد النصر "6أكتوبر"، وأن العمل الفني الممر قد ساعد على لم شمل المصريين، وأن الأعمال الفنية هي قوة مصر الناعمة، وأن المهرجانات أفضل الوسائل للتواصل الثقافي بين الشعوب.





فيما رحب الأمير إباظة رئيس مهرجان الإسكندرية الدولي السينمائي في دورته ال ٣٥ التهنئة بافتتاح المهرجان مساء اليوم الثلاثاء، والشكر لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم لحضور.





وقال الأمير اباظة، رئيس المهرجان إن دورة المهرجان هذا العام تحمل اسم النجمة نبيلة عبيد، المخرج التونسي الكبير رشيد فرشيو وسام عروس البحر المتوسط تقديرا لدوره في الحركة السينمائية العربي والتونسية كمخرجًا سينمائيًا قدم أعمالا حركت المشاعر والوجدان.





واضاف أباظة خلال مؤتمر صحفي سابق أن المهرجان هذا العام سيكرم ٢ من أبناء الإسكندرية أولهم الفنان محمود قابيل، كما أنه سيصدر عنه كتابا عن مشواره الفني من تأليف الكاتبة الصحفية انتصار درديرى، على أن يعرض له فيلم "يوم الكرامة" للمخرج على عبد الخالق، وأشار إلى أن "قابيل" قدم أكثر من 75 فيلما منها "لحظات حب، عجايب الزمن، عجايب يا زمن، العصفور، الحب تحت المطر، القاضي والجلاد، الملاعين، لحم رخيص، عيش الغراب، دانتيلا، كوكب الشرق، كلام الليل، جنون الحياة، حين ميسرة، الفاجومى، هز وسط البلد"، كما قدم للدراما التليفزيونية أكثر من مائة مسلسل وسهرة.





كما أضاف أن المخرج الكبير محمد فاضل هو ثاني المكرمين من أبناء الإسكندرية، حيث من المقرر أن يعُرض له خلال حفل تكريمه فيلم "حب في الزنزانة" بطولة عادل إمام، وسعاد حسني، وعبد المنعم مدبولي، ويحيى الفخراني، وجميل راتب، كما يصدر عنه كتاب يتضمن مشواره الفني الطويل يقوم بتأليفه الدكتور وليد سيف.



