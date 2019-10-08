هالة منصور عن واقعة "سيلفي الغرق": همجية في التصرف (فيديو)

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عقبت الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، على واقعة سقوط شاب وخطيبته من أعلى كوبري الجامعة بسبب التقاط صورة سيلفي، مشيرة إلى أنه نوع من الهوس بالميديا، والشغف بالأمور الجديدة، وعدم تقدير الموقف، وقد تصل إلى الهمجية في التصرف.



وأشار "منصور"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، إلى أن الإنسان يجب أن يكون لديه قدر من الوعي لأفعاله، ونقلل من الهوس بالتصوير والميديا حتى لا تصل إل حد الادمان.



وأوضحت أن الإدمان هو أن يعتاد الشخص على أمر ما، ويجد صعوبة في الإقلاع عنه، حيث هناك مجموعة من الأشخاص يقدمون على أفعال قد تصل إلى حد التهلكة، مضيفة أنه يجب أن نعمل على منع كل ما يمثل خطورة على حياة الإنسان، حيث لا يجب أن نعتبر أن كل البشر عقلاء، وعندهم درجة من الوعي للحفاظ على أنفسهم.



هذا وقد لقى شاب وخطيبته مصرعهما من أعلى كوبري الجامعة بمنطقة مصر القديمة، أثناء التقاطهما صورة سيلفي حيث اختل توازنهما فسقطا في نهر النيل، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة بعد تلقيهما بلغا بغرق شاب وفتاة في العقد الثاني من عمرهما.