خالد أبو بكر: فيلم "الممر" أفضل من 100 برنامج وخطة للحكومة



وأشار "أبو بكر"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أن أي فيلم عن القوت الامسلحة لابد من مراجعته من قبل القوات المسلحة، متسائلا: "من الشخص العظيم الذي وافق على عرض فيلم عن هذه الفترة"، منوها بأن الفيلم بدأ بلحظة انكسار لم يعتاد عليها الشعب المصري.





وأضاف أن درجة حرارة الشعب المصري في أول 10 دقائق للفيلم تخطت الخمسين درجة، حيث أن الشعب المصري لم يعتاد أن يرى جيشه بهذا الحال، موضحا أن الفيلم خلق حالة من النقاش بين المصريين، معقبا: "في ناس معجبهاش الفيلم خالص.. أنت حر".





ولفت إلى أن فيلم الممر أحدث ظاهرة تتوارثها الأجيال القادمة، معقبا: "الفيلم أحسن من 100 خطة للحكومة، وأحسن من 100 برنامج، وأحسن من 100 استجواب في البرلمان"، منوها بأن الفيلم به جمل ستؤرخ، موجها التحية لرؤساء مصر.



هذا وقد عرض فيلم الممر لأول مرة على شاشات التليفزيون يوم 6 أكتوبر احتفالا بالذكرى الـ 46 لنصر أكتوبر على عدد من القنوات المصرية.

وجه الإعلامي خالد أبو بكر، التحية لكل من اتخذ قرار عرض فيلم الممر على شاشات التليفزيون المصري، مشيرًا إلى أن الفيلم صنع حالة جديدة في المجتمع المصري حيث تجمعت الأسر لمتابعته.