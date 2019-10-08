خالد أبو بكر: فيلم "الممر" أفضل من 100 برنامج وخطة للحكومة
الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 08:27 م
Advertisements
هدى عبدالرازق
Advertisements
Advertisements
وجه الإعلامي خالد أبو بكر، التحية لكل من اتخذ قرار عرض فيلم الممر على شاشات التليفزيون المصري، مشيرًا إلى أن الفيلم صنع حالة جديدة في المجتمع المصري حيث تجمعت الأسر لمتابعته.
وأشار "أبو بكر"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أن أي فيلم عن القوت الامسلحة لابد من مراجعته من قبل القوات المسلحة، متسائلا: "من الشخص العظيم الذي وافق على عرض فيلم عن هذه الفترة"، منوها بأن الفيلم بدأ بلحظة انكسار لم يعتاد عليها الشعب المصري.
هذا وقد عرض فيلم الممر لأول مرة على شاشات التليفزيون يوم 6 أكتوبر احتفالا بالذكرى الـ 46 لنصر أكتوبر على عدد من القنوات المصرية.
وأشار "أبو بكر"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أن أي فيلم عن القوت الامسلحة لابد من مراجعته من قبل القوات المسلحة، متسائلا: "من الشخص العظيم الذي وافق على عرض فيلم عن هذه الفترة"، منوها بأن الفيلم بدأ بلحظة انكسار لم يعتاد عليها الشعب المصري.
وأضاف أن درجة حرارة الشعب المصري في أول 10 دقائق للفيلم تخطت الخمسين درجة، حيث أن الشعب المصري لم يعتاد أن يرى جيشه بهذا الحال، موضحا أن الفيلم خلق حالة من النقاش بين المصريين، معقبا: "في ناس معجبهاش الفيلم خالص.. أنت حر".
ولفت إلى أن فيلم الممر أحدث ظاهرة تتوارثها الأجيال القادمة، معقبا: "الفيلم أحسن من 100 خطة للحكومة، وأحسن من 100 برنامج، وأحسن من 100 استجواب في البرلمان"، منوها بأن الفيلم به جمل ستؤرخ، موجها التحية لرؤساء مصر.
هذا وقد عرض فيلم الممر لأول مرة على شاشات التليفزيون يوم 6 أكتوبر احتفالا بالذكرى الـ 46 لنصر أكتوبر على عدد من القنوات المصرية.
Advertisements
- "الدفاع" تعرض فيديو بعنوان "أكتوبر 73 بطولات.. تتوارثها الأجيال"
- 'الوطنية للإعلام': عرض فيلم الممر على شاشة القناة الأولى بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر
- تعرف على مواعيد عرض "فيلم الممر" اليوم في التلفزيون المصري والقنوات الفضائية
- "الإبراشي": مصر حققت انتصار أكتوبر بفضل تماسك الجيش ووعي الشعب
- خالد الجندي عن فيلم "الممر": عمل فني ضخم.. و"الوطن" هو البطل فيه
- وائل الإبراشي: فيلم الممر قضى على "الجزيرة" والقنوات الإخوانية
- عمرو أديب: "المصريون ناموا بالأمس في حالة أفضل من شهور كثيرة بسبب فيلم الممر"
- "الممر" المصري يعود للصدارة بذكرى 6 أكتوبر
المزيد عن: يوم 6 أكتوبر فيلم الممر خالد أبو بكر جماعة الاخوان المسلمين الذكرى الـ46 لنصر أكتوبر الانكسارتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر