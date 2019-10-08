مصدر لـ "الفجر الرياضي" مباراة القمة بين الأهلي والزمالك تتجه للتأجيل









اقترب مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني من تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة ببطولة الدوري الممتاز.





وتقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري وفقاً للجدول الذي وضعه اتحاد الكرة في بداية الموسم الكروي الجاري.





وأكد مصدر موثوق باتحاد الكرة في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أن السيناريو الأقرب لمباراة القمة هو التأجيل بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الثلاثاء بإعادة مباراة الزمالك وجينرسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.





وقال المصدر :" تم وضع سيناريو سوف يعرض على مسئولي الأهلي والزمالك، قبل الاعلان الرسمي عن قرار تأجيل مباراة القمة المقرر لها يوم السبت بعد القادم".





وتابع:" سنتحدث بشكل مباشر مع الأهلي والزمالك، بعد وصول خطاف الكاف الرسمي بإقامة مباراة الزمالك، وبطل السنغال يوم 24 أكتوبر الجاري، من أجل تأجيل مباراة القمة بشكل ودي".