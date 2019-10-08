محمد الباز: العالم في انتظار مذبحة بسبب أردوغان





علق الإعلامي محمد الباز، على انعقاد القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان؛ لمناقشة التطورات في المنطقة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "رسائل قوية خرجت من القاهرة اليوم، ووصلت إلى من تستهدفه تمامًا".وأوضح "الباز"، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء، أن هذا الاجتماع هو الدورة السابعة في القمة الثلاثية التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان، وشهدت منهم القاهرة 3 قمم.وأضافت الإعلامي، أن القمة ناقشت تأمين منطقة شرق المتوسط، وخاصة تأمين الغاز في شرق المتوسط، معلقًا: "شخص همجي يحكم دولة من خلال عصابة يسمى أردوغان يريد غاز شرق المتوسط".وأشار الإعلامي محمد الباز، إلى أن الاجتماع الثلاثي تم تدشينه في نوفمبر عام 2014، لافتًا إلى أنه يعتبر حلف ثلاثي بين مصر وقبرص واليونان.وذكر "الباز"، أن القمة الثلاثية المصرية اليونانية القبرصية تستهدف الحفاظ على حقوق هذه الدول، ومناقشة التطورات، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث رسائل هامة جدًا خلال القمة الثلاثية.ونوه "الإعلامي"، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتحدث دائمًا عن الرئيس السيسي بكل سوء، ويتحرش بمصر دائمًا، ولكن الرئيس السيسي لم يذكر اسمه أو اسم أي أحد في حديثه، معلقًا: "أروغان لم يقتصر على أنه زعيم عصابة يدير دولة بل أصبح مُحتلًا"، لافتًا إلى أن العالم في انتظار مذبحة ويمكن أن يستيقظ في أي يوم على مذبحة بسبب دخول تركيا إلى شمال سوريا.