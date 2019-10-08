وسام أمير عن الراحل طلعت زكريا :"فنان كبير رحل في عز العطاء"

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نعى الفنان اللبناني وسام أمير عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، الفنان طلعت ذكريا الذي توفي اليوم الثلاثاء. وكان رحيله صدمة كبيرة لأهل الفن.



وكتب أمير: "طلعت ذكريا.. فنان كبير رحل في عزّ العطاء، لكنّه سيبقى في بال جمهوره وفي بال كلّ من أحبّه، بعدما أغنى المكتبة الفنية المصرية والعربية بأعمال مشرّفة. أنا شخصياً كان لي شرف العمل إلى جانبه في عمل سينمائي، انتهى تصويره مؤخراً (اخناتون في مراكش)، شاء القدر أن يرحل طلعت من دون أن يبصر النور.. لروحك الرحمة، وسنفتدك أخاً وصديقاً وفناناً كبيراً... سنشتقاق إليك دائماً وستشتاق إليك الشاشة".





وكان الفنان طلعت زكريا قد تعرض لوعكة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حسبما أعلن ابنائه الفنانة إيمي طلعت زكريا، والفنان عمر طلعو زكيبا مطالبين محبيه بالدعاء له.

ولكنه رحل عن عالمنا صباح يوم الثلاثاء الموافق ٨ أكتوبر ٢٠١٩ عن عُمر ناهز الـ59 عامًا.



يذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودي وأمينة ونرمين ماهروبيومي فؤاد وإخراج محمد سعيد.