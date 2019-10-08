جنات تنعى "طباخ الريس" طلعت زكريا وهذا ما قالته

نعت المطربة المغربية جنات "طباح الريس" الفنان الراحل طلعت زكريا، وذلك بنشر صورة للراحل لها عبر "إنستجرام"، وكتبت عليها كلمات مؤثرة جاء فيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أعطي ولله ما أعطي، الإنسان الحميل جدا طلعت زكريا في ذمة الخالق، ربنا يرحمه ويغقر له، ويوسع مدخله، ويغسله بالثلج والماء والبرد، وينقه من الذنوب والخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اظين يارب العالمين".





يذكر أنه رحل النجم طلعت زكريا منذ قليل، بعد وعكة صحية مفاجئة نقل علي أثرها لاحدي مستشفيات مدينة 6 أكتوبر، دون الكشف عن تفاصيل حالته الصحية من قبل أبنائه، تاركاً خلفه تاريخ فني طويل.





قدم الفنان طلعت زكريا خلال مشواره الفني عدداً من الأعمال المسرحية الناجحة أبرزها مسرحيات ( البعبع، سكر هانم، دو ري مي فاصوليا، سكر هانم، وبعدين، وراء كل مجنون إمرأة، كحيون ربح الميلون،باب جاب موز، وبعدين)





يذكر أن اخر اعمال الفنان طلعت زكريا هي مسلسل (الزيبق) الذي عُرض في ي الماراثون الرمضاني لعام (2017)، المسلسل من إخراج وائل عبدالله، تأليف وليد يوسف، وائل عبدالله، سيناريو وحوار وليد يوسف، مم بطولة كريم عبدالعزيز، طلعت زكريا، ريهام عبدالغفور، شريف منير، محمد شاهين، إدوارد.





كما قدم الراحل طلعت أفلام سينمائية ناجحة أبرزها (حاحا وتفاحة، حرامية في كي جي 2، أبو علي، سيد العاطفي، حريم كريم، طباخ الريس، قصة الحي الشعبي، صياد اليمام، الفيل في المنديل، غبي منه فيه، عوكل، كلم ماما).



