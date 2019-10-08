"كنت أخشى الموت" تفاصيل صراع طلعت زكريا مع المرض
الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 07:00 م
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هبة أحمد
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حكى الفنان الراحل طلعت زكريا عن تجربة إصابته بالتهاب في أحد شرايين المخ و إصابته بغيبوبة خلال عام 2007، وذلك أثناء لقائه في برنامج"واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، وصرح :" إنه كان يخشي الموت خلال فترة مرضه، بسبب أولاده" ، مضيفا: " أن الطبيب المعالج له، كان يطلب من أولاده أن يحتضنوه لآنه من الممكن أن يتوفى في أي لحظة".
وأضاف زكريا: " كنت ببص لولادي وأنا بموت، كنت تعبان ومفيش حد غيري في حياتهم، الدكتور كان كل يوم يقولهم اطلعوا بوسوه لأنه ممكن يبقى أخر يوم ليا، وده كان حمل عليهم".
وها قد حان موعد رحليه، فرحل عن عالمنا صباح يوم الثلاثاء الموافق ٨ أكتوبر ٢٠١٩ عن عُمر ناهز الـ59 عامًا.
وكان الفنان طلعت زكريا قد تعرض لوعكة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حسبما أعلن ابنائه الفنانة إيمي طلعت زكريا، والفنان عمر طلعو زكيبا مطالبين محبيه بالدعاء له.
يذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودي وأمينة ونرمين ماهروبيومي فؤاد وإخراج محمد سعيد، كما انتهى طلعت مؤخرا من تصوير فيلم جديد بعنوان "الموقف" بمشاركة منة فضالي ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكى.
وأضاف زكريا: " كنت ببص لولادي وأنا بموت، كنت تعبان ومفيش حد غيري في حياتهم، الدكتور كان كل يوم يقولهم اطلعوا بوسوه لأنه ممكن يبقى أخر يوم ليا، وده كان حمل عليهم".
وها قد حان موعد رحليه، فرحل عن عالمنا صباح يوم الثلاثاء الموافق ٨ أكتوبر ٢٠١٩ عن عُمر ناهز الـ59 عامًا.
وكان الفنان طلعت زكريا قد تعرض لوعكة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حسبما أعلن ابنائه الفنانة إيمي طلعت زكريا، والفنان عمر طلعو زكيبا مطالبين محبيه بالدعاء له.
يذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودي وأمينة ونرمين ماهروبيومي فؤاد وإخراج محمد سعيد، كما انتهى طلعت مؤخرا من تصوير فيلم جديد بعنوان "الموقف" بمشاركة منة فضالي ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكى.
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