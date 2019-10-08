تكليف ماهر الحربي المتحدث باسم جامعة طيبة
الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 06:44 م
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الفجر السعودي
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أصدر مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني قراراً بتكليف الدكتور ماهر بن عبدالغني الحربي متحدثاً باسم الجامعة وفروعها.
من جانبه، أعرب الحربي عن شكره لمدير الجامعة، مثمناً الثقة التي ستدفعه إلى بذل المزيد من العطاء ومضاعفة الجهد لتحقيق أهداف الجامعة ورسالتها.
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