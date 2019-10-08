بهذه الكلمات المؤثرة دنيا عبد العزيز تنعى الفنان الراحل طلعت زكريا

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نعت الفنانة دنيا عبد العزيز الفنان الراحل طلعت زكريا من خلال حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"

حيث نشرت صورة تجمعها به، وعلقت على الصورة قائلة :"الله يرحمك، الغالين بيروحوا، الصبر من عندك يارب".





ويشار أن آخر أعمال طلعت زكريا مشاركته فى فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والفيلم تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهروبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد.



ويذكر أن آخر ظهور للفنان طلعت زكريا في فرح الفنانة هنا الزاهد، والفنان أحمد فهمى.



ويشار أن آخر أعمال الفنانة دنيا عبد العزيز مشاركتها فى مسلسل "قيد عائلى" يُذكر أن مسلسل "قيد عائلي" من بطولة: ميرفت أمين، عزت العلايلي، صلاح عبد الله، بوسي، نضال الشافعي، دينا فؤاد، دنيا عبد العزيز، كارولين عزمي، صبري فواز، من تأليف محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة.