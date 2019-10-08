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"الفقي": بيان الحكومة أمام البرلمان استعراض لإنجازات الإصلاح الاقتصادي

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 06:39 م
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الفقي: بيان الحكومة أمام البرلمان استعراض لإنجازات الإصلاح الاقتصادي
الدكتور فخري الفقي
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داليا الحسين
 
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قال الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي السابق إن بيان الحكومة الذي ألقاه المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أمام مجلس النواب يعتبر ملخص ما تم من إنجازات للحكومة الحالية والسابقة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه عن طريق "صندوق النقد الدولي" أو قبله.

وأضاف "الفقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن كافة المؤشرات خلال الـ 3 سنوات الماضية ارتفعت معدلات النمو وانخفضت معدلات البطالة بشكل ملحوظ؛ وهو ما يؤكد على قدرة الاقتصاد المصري على خلق فرص عمل نتيجة المشروعات القومية والبنية الأساسية والمدن الجديدة.

ولفت مستشار صندوق النقد الدولي السابق إلى أنه تم صرف 4 تريليون جنيه على المشروعات الجديدة وهو رقم كبير، حيث استطاعت الحكومة تدبير هذا المبلغ في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذا الأمر أدى إلى زيادة الاحتياطي النقدي القادر على تغطية واردات مصر بما يقرب من 9 أشهر.

وأشار إلى أن سعر الدولار قبل تطبيق برنامج الإصلاح وصل إلى ما يقرب من 20 جنيه أما اليوم السعر تعافى وأصبح الدولار بقيمة 16.5 جنيه، لافتًا إلى أنه من المتوقع انخفاض سعر الدولار طالما تم الاكتفاء ذاتيا من الغاز الطبيعي بالإضافة إلى تصديره وتعافي السياحة بشكل ملحوظ فضلًا أن قناة السويس تعمل بشكل جيد وترتفع واردتها كل يوم، علاوة على زيادة لاستثمارات المباشرة والغير مباشرة إضافة إلى زيادة تحويلات المصريين بالخارج.
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