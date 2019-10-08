"ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً".. شروط التقديم على الهجرة العشوائية لأمريكا

بدأ منذ أيام قليلة التقديم على منحة الهجرة العشوائية لأمريكا 2020، فهو الحلم الذي يرواد ملايين الشباب حول العالم.

ومع بداية شهر أكتوبر من كل عام تفتح السفارات الأمريكية المتواجدة في دول العالم أبوابها أمام راغبي الهجرة إليها وذالك من خلال التسجيل في "برنامج اللوتري".

ويعد برنامج "اللوتري" هو أحد البرامج الذي يتيح التقدم للمواطن للهجرة بشكل سهل ويسير، من أجل الحصول على الإقامة وفي تلك المرحلة يبحث الكثير من الشباب الراغبين في الهجرة عن الأوراق والمستندات المطلوبة من أجل التقديم لتلك المنحة لعام 2020- 2021.

الجرين كارد

عقب الإعلان عن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا يحصل الفائزين على رخصة الإقامة الدائمة “الجرين كارد” والتي من خلالها يمكن العمل في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل رسمي ومشروع.

و"اللوتري الأمريكي"، يعد منحة من الحكومة الأمريكية وكما أشارنا هو برنامج سنوي يتم تنظيمه كل عام، حيث تمنح الجهات المختصة الأمريكية ما يبلغ 50 ألف تأشيرة للفائزين في نتيجة الهجرة العشوائية.

كما الفائزين في نتيجة اللوتري الأمريكي يمكنهم التنقل بحرية كاملة بين جميع الولايات الأمريكية، بجانب أنهم يحصلون على حق الحصول على العمل والالتحاق في الجامعات أو المدارس لأبنائهم، بالإضافة إلى الاستفادة من العديد من الخدمات التي تقدم للمواطنين الأصلين مثل :"الخدمات التعليمية، الخدمات الصحية، ويتعين عليهم دفع الضرائب المقررة".

شروط التقديم للهجرة

من أجل التقديم في برنامج" اللوتري الأمريكي" 2020، هناك عدد من الشروط المفترض توافرها في المتقدم، بجانب أن الفرد يجب أن يكون من بين الدول المسموح لرعاياها التقديم في برنامج الهجرة العشوائية، ومن أبرز الشروط المفترض توافرها في المتقدم:

1- أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام وقت التقديم.

2- أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

3- يجب على المتقدم “الذكر” أن يكون قد انتهى بشكل نهائي من الخدمة العسكرية، أو أن يكون حاصل على إعفاء نهائي.

4- مواصفات صورة التقديم على برنامج الهجرة العشوائية 2020

مواصفات صورة التقديم

وهناك عدد من الصفات المفترض توافرها في الصورة المستخدمة في التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا 2020 وهي:

1-يجب أن تكون الخلفية بيضاء.

2-عدم ارتاء أي نظارة سواء كانت نظارة نظر أو شمسية.

3-عدم ارتاء أي زي رسمي أثناء التصوير.

4- يمنع منعا باتاً على الرجال ارتاء أي غطاء رأس.

5- حجم الصورة يجب أن يكون 300 ميجل بيسكل.

6- يجب أن يكون وجهه المتقدم واضح كاملاً.

7- يجب أن تكون أذني المتقدم واضحة في الصورة.صلون على معاش التقاعد في حال الالتحاق بوظيفة، ومعاش الضمان الاجتماعي.

رابط التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا 2020

وبهذا الصدد يتوافر، رابط وحيد فقط للتقديم في برنامج اللوتري الأمريكي، وهو الرابط الذي تم تخصيصه من قبل الحكومة الأمريكية، ويتم التسجيل من خلاله مجاني دون دفع أي مصاريف، رابط التقديم هو https://dvlottery.state.gov/

عدد المتقدمين لبرنامج الهجرة الغير عشوائية العام الماضي

وخلال العام الماضي، تقدم نحو 23 مليونا و88 ألفا و613 شخصا من جميع أنحاء العالم، بزيادة قدرها ٤ ملايين عن عام ٢٠١٧، والذى تقدم خلاله 19 مليونا و344586 شخصا، فى حين بلغ إجمالى المتقدمين عام ٢٠١٦، أكثر من 17 مليونا و573 ألفا.

كما ارتفعت حصة مصر كذلك من الـ٥٥ ألف تأشيرة، والتى تمنحها الولايات المتحدة سنويا، ضمن برنامج الهجرة العشوائية، للبلدان التى لا تحظى بنسبة هجرة كبيرة للولايات المتحدة، ففى العامين الماضيين منحت الولايات المتحدة مصر نحو ٤٥٠٠ تأشيرة تقريبا، بعد أن منحتها 4024 فى ٢٠١٦.