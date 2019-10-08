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خبر سار لجماهير الزمالك.. نجم الفريق يقود الأبيض في القمة

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 05:32 م
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خبر سار لجماهير الزمالك.. نجم الفريق يقود الأبيض في القمة
الزمالك
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رامي بشاي
 
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قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف طارق حامد لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مباراة واحدة، بعد تعرصه للطرد في مواجهة الابيض ضد مصر للمقاصة ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

وغاب حامد عن مواجهة الزمالك الأخيرة أمام فريق اف سي مصر والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمل فريق، وذلك بعد حصوله على انذارين في مواجهة مصر للمقاصة.

 

وبهذا القرار اصبح اللاعب جاهز للمشاركة بشكل طبيعي في قمة الكرة المصرية بين الزمالك والاهلي المقرر إقامتها يوم ١٩ أكتوبر الجاري على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

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