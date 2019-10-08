أمير كرارة ينعي طلعت زكريا بهذه الكلمات

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نعى الفنان أمير كرارة صديقه الفنان طلعت زكريا، والذي وافته المنية منذ قليل عن عمر ناهز ال٥٩ عاما، بعد صراع مع المرض.



ونشر "كرارة" صورة الراحل عبر "تويتر"، وغرد: "ربنا يرحمك ويغفرلك حبيبي الغالي".



ترند "مش حوار يعني"



ورغم أن أفلام الراحل لم تحقق نجاحات جماهيرية أو إيرادات جيدة في شباك التذاكر، إلا أنه تحول لترند عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة في الفترة الأخيرة، حيث استخدمت صورة له مقرونة بإيفيه "مش حوار يعني"، ورغم أن البعض يعتقد أن الإيفيه من أحد أفلام الراحل، إلا أنه سبق ونفى في حوار صحفي مع أحد المواقع الفنية عن حقيقة الأمر.



وأوضح الراحل أن الصورة أُلتقطت له قبل قرابة 15 عامًا في إحدى المناسبات الفنية، وهو لا يتذكر تفاصيل التقاطها"، معربا عن تفاجئه من انتشار الصورة.





مكان وموعد الجنازة



وكشفت أسرة الفنان الراحل طلعت زكريا، والذي رحل عن عالمنا قبل قليل بعد تدهور حالته الصحية عن عمر ناهز ال٥٩ عامًا، عن تشييع جنازته، غدًا الأربعاء من مسجد العمري بالعطارين في محل ميلاده بالإسكندرية.



نعي نقابة المهن التمثيلية



وكانت نعت نقابة المهن التمثيلية الراحل، حيث نشر الفنان عزوز عادل صورة الراحل عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية الفنان الكبير طلعت زكريا كان رمزا من رموز الفن المصرى وسيظل رحم الله الفقيد والهم اهله وجمهوره الصبر والسلوان".



نشأته وبداياته الفنية



ولد الفنان طلعت زكريا في الثامن عشر من ديسمبر ١٩٦٠، في مدينة الإسكندرية. التحق بالكلية العسكرية لفترة ثم تركها.





تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج عام 1984، وكانت بداياته على المسرح، حيث التحق بفرقة الإسكندرية المسرحية وقصر ثقافة "الحرية"، وقدم من خلالهما العديد من المسرحيات.





أدواره السينمائية



جاء ظهوره الأول في السينما، من خلال المشاركة فيلم "حادي بادي"، عام 1984، وشارك الفنانة ياسمين عبدالعزيز بطولة فيلم "حاحا وتفاحة".



أسندت له البطولة المطلقة لأول مرة في فيلم "طباخ الرئيس".



تاريخه المرضي



في عام ٢٠٠٧، أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى إصابته بغيبوبة لأكثر من شهرين، لكنه تعافى بعدها وعاد للتمثيل مجددًا لكن أعماله لم تحقق نجاحات تذكر.





آرائه في ثورة يناير والمتظاهرين



اشتهر بآرائه المناهضة لثورة ٢٥ يناير، واتهامه لشباب الثورة بتعاطي المخدرات وممارسة الرذيلة.



حياته الشخصية



تزوج طلعت مرتين، الأولى من سيدة من خارج الوسط الفني، وأنجب منها عمر وأميمة التي تعمل في مجال التمثيل، والثانية من والدة الفنانة هنا الزاهد "شيرين المنزلاوي" لكنهما انفصلا مطلع العام الجاري.



آخر أعماله



كان آخر أعمال الراحل طلعت زكريا الفنية، بطولة فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ"، والذي عُرض في ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا، وريم البارودي، وأمينة، ونرمين ماهر، وبيومي فؤاد، وإخراج محمد سعيد.

