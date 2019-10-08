جماهير الرداء الأبيض تترقب قرار الكاف بخصوص الزمالك ووجينيراسيون فوت السنغالي
الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 05:00 م
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قرار الكاف بخصوص الزمالك، تترقب جماهير نادي القلعة البيضاء، اليوم الثلاثاء 8/10/2019، ، صدور القرار النهائي في أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما انسحب الفريق السنغالي من المباراة بداعي تغيير ملعب اللقاء، من ستاد بتروسبورت لملعب برج العرب بالإسكندرية.
ورفض "كاف" إعلان تأهل الزمالك لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، رغم خسارته أمام الفريق السنغالى فى مباراة الذهاب بنتيجة 2 /1، ثم فاز فى لقاء العودة بنتيجة 0/3 عقب انسحاب جينيراسيون فوت، ليفوز الأبيض بنتيجة 2/4 بمجموع المباراتين.
وأعلن "الكاف" سابقًا فى بيان رسمي، أنه يدرس ملابسات الأزمة ويبحث كافة المستندات التى قدمها الطرفان خلال الأيام الماضية، رافضًا إحالة الأزمة إلى لجنة الانضباط باتخاذ القرارات الخاصة بالمباريات التى ينظمها الكاف.
ويعتمد الفريق السنغالي في موقفه على عدم إبلاغهم بتغيير ملعب المباراة فى الموعد المحدد بلائحة البطولة المعتمدة من جانب الكاف، والموقع عليها الأندية المشاركة فى البطولة، فيما يعتمد الزمالك على الخطابات التى تلقاها من الكاف وحضور مراقب المباراة وحكم اللقاء إلى ملعب برج العرب، وهو ما يعنى سلامة موقف الفريق الأبيض، خاصة أن نقل المباراة جاء بناءً على طلب من الجهات الأمنية، وهو ما تفهمه مسئولو الكاف وقتها.
يأتي هذا قبل ساعات من إجراء قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والمقررة غدا الأربعاء، وتم دعوة كلا الناديين لحضورها.
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