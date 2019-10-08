ترند "مش حوار يعني"

مكان وموعد الجنازة

نعي نقابة المهن التمثيلية

نشأته وبداياته الفنية

أدواره السينمائية

تاريخه المرضي

آرائه في ثورة يناير والمتظاهرين

حياته الشخصية

آخر أعماله



كان آخر أعمال الراحل طلعت زكريا الفنية، بطولة فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ"، والذي عُرض في ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا، وريم البارودي، وأمينة، ونرمين ماهر، وبيومي فؤاد، وإخراج محمد سعيد.



رغم إخفاق أفلام طلعت زكريا تحول لترند في آخر أيامه.. سر جملة "مش حوار يعني"صدم خبر وفاة الفنان طلعت زكريا، الوسط الفني، منذ قليل، حيث غادر الراحل عالمنا بعد صراع مع المرض ونقله أمس لأحد المستشفيات بمدينة ٦ أكتوبر بعد تدهور حالته الصحية.ورغم أن أفلام الراحل لم تحقق نجاحات جماهيرية أو إيرادات جيدة في شباك التذاكر، إلا أنه تحول لترند عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة في الفترة الأخيرة، حيث استخدمت صورة له مقرونة بإيفيه "مش حوار يعني"، ورغم أن البعض يعتقد أن الإيفيه من أحد أفلام الراحل، إلا أنه سبق ونفى في حوار صحفي مع أحد المواقع الفنية عن حقيقة الأمر.وأوضح الراحل لموقع "وشوشة" أن الصورة أُلتقطت له قبل قرابة 15 عامًا في إحدى المناسبات الفنية، وهو لا يتذكر تفاصيل التقاطها"، معربا عن تفاجئه من انتشار الصورة.وكشفت أسرة الفنان الراحل طلعت زكريا، والذي رحل عن عالمنا قبل قليل بعد تدهور حالته الصحية عن عمر ناهز ال٥٩ عامًا، عن تشييع جنازته، غدًا الأربعاء من مسجد العمري بالعطارين في محل ميلاده بالإسكندرية.وكانت نعت نقابة المهن التمثيلية الراحل، حيث نشر الفنان عزوز عادل صورة الراحل عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية الفنان الكبير طلعت زكريا كان رمزا من رموز الفن المصرى وسيظل رحم الله الفقيد والهم اهله وجمهوره الصبر والسلوان".ولد الفنان طلعت زكريا في الثامن عشر من ديسمبر ١٩٦٠، في مدينة الإسكندرية. التحق بالكلية العسكرية لفترة ثم تركها.تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج عام 1984، وكانت بداياته على المسرح، حيث التحق بفرقة الإسكندرية المسرحية وقصر ثقافة "الحرية"، وقدم من خلالهما العديد من المسرحيات.جاء ظهوره الأول في السينما، من خلال المشاركة فيلم "حادي بادي"، عام 1984، وشارك الفنانة ياسمين عبدالعزيز بطولة فيلم "حاحا وتفاحة".أسندت له البطولة المطلقة لأول مرة في فيلم "طباخ الرئيس".في عام ٢٠٠٧، أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى إصابته بغيبوبة لأكثر من شهرين، لكنه تعافى بعدها وعاد للتمثيل مجددًا لكن أعماله لم تحقق نجاحات تذكر.اشتهر بآرائه المناهضة لثورة ٢٥ يناير، واتهامه لشباب الثورة بتعاطي المخدرات وممارسة الرذيلة.تزوج طلعت مرتين، الأولى من سيدة من خارج الوسط الفني، وأنجب منها عمر وأميمة التي تعمل في مجال التمثيل، والثانية من والدة الفنانة هنا الزاهد "شيرين المنزلاوي" لكنهما انفصلا مطلع العام الجاري.