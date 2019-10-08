طرق علاج الجفاف حول الفم
الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 03:58 م
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تبحث النساء عن خلطات طبيعية لترطيب البشرة حول الفم، ومن أهم الطرق التي تساعد على علاج الجفاف حول الفم ما يلي:
- يجب الاهتمام بشرب المزيد من السوائل والماء التى تمنع جفاف البشرة وتساعد على تخلص الجسم من السموم الضارة ، بالاضافة الى تناول الكثير من الخضروات والفاكهة التى تحتوى على كثير من مضادات الأكسدة مما يساعد على التخلص من سموم الجسم .
- عدم الافراط فى إستخدام الصابون على البشرة وإستعمال صابون غنى بالزيوت الطبيعية التى تعمل على ترطيب البشرة وتخلصها من الجفاف .
- استعمال مرطب البشرة بصورة منتظمة والذى يوفر درجة الترطيب المناسبة لميط الفم .
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