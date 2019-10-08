"في شهر التوعية من السرطان".. نجمات هزمهن السرطان وأنهى حياتهن

يذكرنا هذا الشهر كل عام بمشاهير أصيبوا بسرطان الثدي وآخرون فتك بهم المرض وأنهي حياتهم.

فا النجوم والفنانين لابد أن لهم صورة براقة وجميلة من الخارج، إلا أن الواقع له حسابات أخرى، فهم بشر لا يختلفون عنا كثيرا فهم يصابون بالأمراض، بل وإصابات بالغه أيضا.

وهناك العديد من الفنانين ممن أصيب بهذا المرض الخطير منهم من مات متأثرا به، ومنهم من استطاع الشفاء منه، ومنهم من حول قصة مرضه إلى أيقونة وهدف أسمى لعلاج مرضى آخرين.

"الفجر الفني" يرصد في هذا التقرير الفنانات انتهت حياتهن متأثرين بهذا المرض اللعين.

ناهد الشريف

الفنانة ناهد الشريف تعتبر من أشهر الفنانات ممن أصيبوا بهذا المرض، وقد أخبرها الأطباء أن الحل هو استئصال الثدي الأمر الذى رفضته تماما، واستمرت معاناتها مع هذا المرض لمدة 5 سنوات حتى انتهى الأمر بوفاتها.









رجاء بلمليح

من أفضل المغنيات المغربيات واللاتي رفضت الإفصاح عن إصابتها بسرطان الثدي وفضلت تلقى العلاج سرا مخفية الأمر عن أقرب الناس لها، وقامت بتلقى العلاج بفرنسا واعتقدت بالفعل أنها استطاعت التغلب عليه، لترحل سريعا عن عالمنا وفجأة متأثرة بانتكاسة للعلاج.









مها صبري

الفنانة الكبيرة مها صبري، من فنانات الزمن الجميل، التي توفيت في عام 1989.





ففعلت المستحيل للنجاة من مرض سرطان الثدي، لدرجة تصديق كلام الدجالين وتجار الأعشاب، والمثير أنها نجحت بالفعل في تخطي محنة مرض سرطان الثدي، ولكن ما تناولته من سموم أثناء رحلة العلاج، تسبّب في قصور شديد بوظائف الكبد، أدى إلى وفاتها بالنهاية.









هاله فؤاد

الفنانة الجميلة هالة فؤاد، قاومت سرطان الثدي ثلاث مرات، وتنقلت ما بين مستشفيات فرنسا ومصر، وتم علاجها بالفعل من السرطان وعادت لتقدّم الفوازير مع النجم يحيى الفخراني، ولكن عدم متابعة الفحص الدوري تسبّب في إصابتها بالمرض اللعين مجددًا، وظلت تقاومه حتى توفيت في 10 مايو 1993.









مديحة كامل

الفنانة مديحه كامل هاجمها مرض سرطان الثدي وهي في أوج نجاحها، وسافرت إلى لندن وبالفعل استأصلت الثدي، وعادت لاستكمال حياتها الفنية بالقوة نفسها، حتى قررت اعتزال الفن وارتداء الحجاب، وبعدها عاودها المرض وظلت تقاومه حتى الموت.